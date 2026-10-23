महासमुंद में भीषण सड़क हादसा: ट्रक में पीछे से घुसी कार, दो महिलाओं की मौत, तीन घायल
शादी समारोह से लौट रहे लोगों की कार नेशनल हाईवे-53 पर 16 चक्का ट्रक में पीछे से जा घुसी। भीषण टक्कर में दो महिलाओं की मौके पर मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और मृतकों की पहचान की जा रही है।
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प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, कार में कुल पांच लोग सवार थे, जो ओडिशा के संबलपुर में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। सभी के राजनांदगांव जिले का निवासी होने की बात सामने आई है, हालांकि मृतकों की पहचान अभी आधिकारिक तौर पर नहीं हो सकी है।
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला। सभी घायलों को उपचार के लिए तुमगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। यहां डॉक्टरों ने दो महिलाओं को मृत घोषित कर दिया। वहीं, गंभीर रूप से घायल तीन अन्य लोगों को प्राथमिक उपचार देने के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया।
दुर्घटना के बाद पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाया, जिससे हाईवे पर यातायात सामान्य किया जा सके। मृत महिलाओं के शवों को पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस हादसे की वजह का पता लगाने के साथ ही मृतकों की पहचान सुनिश्चित करने में जुटी हुई है।