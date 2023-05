Chhattisgarh : बालोद में भीषण सड़क हादसा, 10 लोगों की मौत, एक बच्चा गंभीर रूप से घायल, शादी से लौट रहे थे सब

छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है। इसमें मौके पर ही 10 लोगो की मौत हो गई है। घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। बताया जाता है कि बालोद जिले के जगतारा के पास यह बड़ा सड़क हादसा हुआ है।

Chhattisgarh |10 killed and one child seriously injured after a truck and car collided near Jagatra in Balod district. The injured has been referred to Raipur for better treatment. Search for the driver of the truck underway: Jitendra Kumar Yadav, SP Balod pic.twitter.com/imklW8bqlP