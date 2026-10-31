हिट एंड रन: रायपुर में कार की टक्कर से बुजुर्ग की मौत, तीन गंभीर घायल

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पीड़ित परिवार नया रायपुर में अपनी भतीजी की शादी से वापस लौट रहा था। दुर्घटना में घायल महिला और दोनों बच्चों को श्याम नगर का निवासी बताया जा रहा है। स्कोडा कार की टक्कर इतनी जोरदार थी कि बलेनो कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई।दुर्घटना के समय स्कोडा कार में चार युवक सवार थे। टक्कर लगने के कारण स्कोडा कार में सवार चारों युवक भी घायल हो गए थे। इसके बावजूद चारों युवक हादसे के बाद अपनी कार को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। तेलीबांधा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्कोडा कार को जब्त कर लिया है और वह फरार युवकों की तलाश कर रही है।हादसे से ठीक पहले स्कोडा कार सवार युवकों के एमजी रोड पर भीड़भाड़ वाली सार्वजनिक जगह पर खुलेआम शराब पीने का एक वीडियो सामने आया है। वहां मौजूद एक नागरिक ने युवकों को शराब पीते देख उनका वीडियो बना लिया था।सड़क दुर्घटना और सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने का वीडियो सामने आने के बाद अब पुलिस की जांच बहुत अहम हो गई है। हालांकि पुलिस के अनुसार युवकों के नशे में होने और सड़क हादसे से इसका संबंध जांच के बाद ही स्पष्ट होगा।