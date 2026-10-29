'अर्नब' का असर: स्कूलों के बाद अब आंगनबाड़ी केंद्रों में भी छुट्टी, बारिश से किसानों की बढ़ी चिंता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Thu, 29 Oct 2026 12:43 PM IST
सार
खराब मौसम और भारी बारिश की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर 29 अक्टूबर, गुरुवार को जिले के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिवसीय अवकाश घोषित किया है।
विज्ञापन
विस्तार
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ के प्रभाव से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। मंगलवार शाम से आसमान में छाए बादलों के बाद बुधवार दोपहर तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई, जो रातभर जारी रही। लगातार बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है और मौसम में गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है।
खराब मौसम और भारी बारिश की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर 29 अक्टूबर, गुरुवार को जिले के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिवसीय अवकाश घोषित किया है। जिला कलेक्टर विजय दयाराम के. के अनुमोदन के बाद जिला शिक्षा अधिकारी रजनीश तिवारी ने स्कूलों में अवकाश संबंधी आदेश जारी किया है। वहीं, महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने भी कलेक्टर की स्वीकृति से जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। प्रशासन के इस फैसले का उद्देश्य खराब मौसम के दौरान बच्चों को आवागमन में होने वाली संभावित परेशानियों से बचाना है।
आज भी रहेगा तूफान का असर
मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार को भी जिले में चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ का प्रभाव बने रहने की संभावना है। इसके बाद शुक्रवार से मौसम सामान्य होने की उम्मीद है। तेज हवाओं और बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे जिले में ठंडक बढ़ गई है। मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन एहतियाती कदम उठा रहा है।।
विज्ञापन
लगातार बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खेतों में कटकर रखी फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका से किसान परेशान हैं। यदि बारिश का सिलसिला आगे भी जारी रहता है, तो कटी हुई फसलों को सुरक्षित रखना किसानों के लिए चुनौती बन सकता है। किसानों को आशंका है कि बारिश से उनकी मेहनत और उपज को नुकसान हो सकता है। ऐसे में वे जल्द मौसम साफ होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं।
अभिभावकों से सतर्क रहने की अपील
जिला प्रशासन ने अभिभावकों से मौसम की स्थिति पर नजर रखने और बच्चों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। गुरुवार को जिले के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। वहीं, बारिश को देखते हुए किसानों की निगाहें भी मौसम पर टिकी हुई हैं।
विज्ञापन
खराब मौसम और भारी बारिश की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर 29 अक्टूबर, गुरुवार को जिले के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिवसीय अवकाश घोषित किया है। जिला कलेक्टर विजय दयाराम के. के अनुमोदन के बाद जिला शिक्षा अधिकारी रजनीश तिवारी ने स्कूलों में अवकाश संबंधी आदेश जारी किया है। वहीं, महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने भी कलेक्टर की स्वीकृति से जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। प्रशासन के इस फैसले का उद्देश्य खराब मौसम के दौरान बच्चों को आवागमन में होने वाली संभावित परेशानियों से बचाना है।
विज्ञापन
आज भी रहेगा तूफान का असर
मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार को भी जिले में चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ का प्रभाव बने रहने की संभावना है। इसके बाद शुक्रवार से मौसम सामान्य होने की उम्मीद है। तेज हवाओं और बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे जिले में ठंडक बढ़ गई है। मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन एहतियाती कदम उठा रहा है।।
विज्ञापन
लगातार बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खेतों में कटकर रखी फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका से किसान परेशान हैं। यदि बारिश का सिलसिला आगे भी जारी रहता है, तो कटी हुई फसलों को सुरक्षित रखना किसानों के लिए चुनौती बन सकता है। किसानों को आशंका है कि बारिश से उनकी मेहनत और उपज को नुकसान हो सकता है। ऐसे में वे जल्द मौसम साफ होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं।
अभिभावकों से सतर्क रहने की अपील
जिला प्रशासन ने अभिभावकों से मौसम की स्थिति पर नजर रखने और बच्चों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। गुरुवार को जिले के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। वहीं, बारिश को देखते हुए किसानों की निगाहें भी मौसम पर टिकी हुई हैं।