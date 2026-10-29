'अर्नब' का असर: स्कूलों के बाद अब आंगनबाड़ी केंद्रों में भी छुट्टी, बारिश से किसानों की बढ़ी चिंता

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खराब मौसम और भारी बारिश की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर 29 अक्टूबर, गुरुवार को जिले के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिवसीय अवकाश घोषित किया है। जिला कलेक्टर विजय दयाराम के. के अनुमोदन के बाद जिला शिक्षा अधिकारी रजनीश तिवारी ने स्कूलों में अवकाश संबंधी आदेश जारी किया है। वहीं, महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने भी कलेक्टर की स्वीकृति से जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। प्रशासन के इस फैसले का उद्देश्य खराब मौसम के दौरान बच्चों को आवागमन में होने वाली संभावित परेशानियों से बचाना है।मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार को भी जिले में चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ का प्रभाव बने रहने की संभावना है। इसके बाद शुक्रवार से मौसम सामान्य होने की उम्मीद है। तेज हवाओं और बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे जिले में ठंडक बढ़ गई है। मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन एहतियाती कदम उठा रहा है।।लगातार बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खेतों में कटकर रखी फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका से किसान परेशान हैं। यदि बारिश का सिलसिला आगे भी जारी रहता है, तो कटी हुई फसलों को सुरक्षित रखना किसानों के लिए चुनौती बन सकता है। किसानों को आशंका है कि बारिश से उनकी मेहनत और उपज को नुकसान हो सकता है। ऐसे में वे जल्द मौसम साफ होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं।जिला प्रशासन ने अभिभावकों से मौसम की स्थिति पर नजर रखने और बच्चों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। गुरुवार को जिले के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। वहीं, बारिश को देखते हुए किसानों की निगाहें भी मौसम पर टिकी हुई हैं।