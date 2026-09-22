पटवारियों का बड़ा फेरबदल: कई के बदले तहसील और कार्यक्षेत्र, तत्काल ज्वाइनिंग के निर्देश
अमर उजाला नेटवर्क, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Tue, 22 Sep 2026 01:48 PM IST
सार
राजस्व विभाग के पटवारियों की नवीन पदस्थापना की गई है। कलेक्टर विजय दयाराम के. के आदेश पर कई पटवारियों के तहसील, पटवारी हल्के और कार्यक्षेत्र बदले गए हैं। संबंधित कर्मचारियों को नए पदस्थापना स्थल पर तत्काल कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं।
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विस्तार
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के राजस्व विभाग में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है। कलेक्टर विजय दयाराम के. ने जिले में पदस्थ पटवारियों की नवीन पदस्थापना का आदेश जारी किया है। आदेश के तहत कई पटवारियों के तहसील, पटवारी हल्का और कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है।
जारी आदेश के मुताबिक मरवाही, पेंड्रा रोड, पेंड्रा सहित जिले के अलग-अलग राजस्व क्षेत्रों में पदस्थ पटवारियों को उनके वर्तमान कार्यक्षेत्र से हटाकर नए हल्कों में जिम्मेदारी सौंपी गई है। लंबे समय से एक ही क्षेत्र में कार्यरत पटवारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव के बाद अब उन्हें नए क्षेत्रों में राजस्व संबंधी दायित्व संभालने होंगे।
नए क्षेत्र में तत्काल संभालना होगा कार्यभार
प्रशासन की ओर से जारी निर्देश में संबंधित पटवारियों को अपनी नवीन पदस्थापना स्थल पर पहुंचकर तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के लिए कहा गया है। आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए गए हैं।
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पटवारी राजस्व विभाग में आम लोगों से सीधे जुड़े महत्वपूर्ण कर्मचारी होते हैं। भूमि संबंधी अभिलेखों का संधारण, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, फसल एवं गिरदावरी सहित कई राजस्व कार्यों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ऐसे में कार्यक्षेत्र बदलने के बाद संबंधित क्षेत्रों में राजस्व कार्यों के संचालन की जिम्मेदारियां भी बदलेंगी।
राजस्व व्यवस्था में बदलाव का असर
प्रशासनिक स्तर पर किए गए इस फेरबदल के बाद जिले के अलग-अलग तहसीलों और पटवारी हल्कों में राजस्व कार्यों का वितरण भी बदलेगा। नए कार्यक्षेत्र में पदस्थापित पटवारियों को संबंधित क्षेत्रों की जिम्मेदारी संभालनी होगी।
कलेक्टर के आदेश के बाद नवीन पदस्थापना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब संबंधित पटवारियों के नए कार्यक्षेत्र में कार्यभार संभालने के बाद राजस्व मामलों के निराकरण और विभागीय कामकाज की स्थिति स्पष्ट होगी।
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जारी आदेश के मुताबिक मरवाही, पेंड्रा रोड, पेंड्रा सहित जिले के अलग-अलग राजस्व क्षेत्रों में पदस्थ पटवारियों को उनके वर्तमान कार्यक्षेत्र से हटाकर नए हल्कों में जिम्मेदारी सौंपी गई है। लंबे समय से एक ही क्षेत्र में कार्यरत पटवारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव के बाद अब उन्हें नए क्षेत्रों में राजस्व संबंधी दायित्व संभालने होंगे।
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नए क्षेत्र में तत्काल संभालना होगा कार्यभार
प्रशासन की ओर से जारी निर्देश में संबंधित पटवारियों को अपनी नवीन पदस्थापना स्थल पर पहुंचकर तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के लिए कहा गया है। आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए गए हैं।
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पटवारी राजस्व विभाग में आम लोगों से सीधे जुड़े महत्वपूर्ण कर्मचारी होते हैं। भूमि संबंधी अभिलेखों का संधारण, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, फसल एवं गिरदावरी सहित कई राजस्व कार्यों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ऐसे में कार्यक्षेत्र बदलने के बाद संबंधित क्षेत्रों में राजस्व कार्यों के संचालन की जिम्मेदारियां भी बदलेंगी।
राजस्व व्यवस्था में बदलाव का असर
प्रशासनिक स्तर पर किए गए इस फेरबदल के बाद जिले के अलग-अलग तहसीलों और पटवारी हल्कों में राजस्व कार्यों का वितरण भी बदलेगा। नए कार्यक्षेत्र में पदस्थापित पटवारियों को संबंधित क्षेत्रों की जिम्मेदारी संभालनी होगी।
कलेक्टर के आदेश के बाद नवीन पदस्थापना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब संबंधित पटवारियों के नए कार्यक्षेत्र में कार्यभार संभालने के बाद राजस्व मामलों के निराकरण और विभागीय कामकाज की स्थिति स्पष्ट होगी।