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सीजी: दुर्ग में दोस्त ने की दोस्त की हत्या, नशा करने से मना करने पर चाकू से किया हमला; पुलिस जांच में जुटी

Fri, 23 Oct 2026 10:39 AM IST
दुर्ग-भिलाई ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दुर्ग
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दुर्ग Published by: दुर्ग-भिलाई ब्यूरो Updated Fri, 23 Oct 2026 10:39 AM IST
सार

दुर्ग के उरला बॉम्बे आवास में गुरुवार देर रात 19 वर्षीय शिवा सोनी की चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई। प्रारंभिक पूछताछ में नशा करने से मना करने पर विवाद की बात सामने आई है। आरोपी लक्ष्य कुमार फरार है।

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A friend attacked another friend with a knife over an old enmity, died in the hospital
अपराध - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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दुर्ग मोहन नगर थाना क्षेत्र के उरला बॉम्बे आवास में गुरुवार देर रात पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक ने अपने ही दोस्त पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान 19 वर्षीय शिवा सोनी के रूप में हुई है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर फरार आरोपी लक्ष्य कुमार की तलाश शुरू कर दी है।

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घटना की सूचना मिलने पर दुर्ग शहर के एएसपी शोभराज अग्रवाल, सीएसपी, मोहन नगर थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल की जांच की और मृतक के परिजनों तथा आसपास के लोगों से पूछताछ की।

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प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि मृतक अपने दोस्त को नशा करने से मना करता था। इसी बात को लेकर विवाद होने की जानकारी मिली है। पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है और फरार आरोपी की तलाश में जुटी है।

एएसपी ने क्या बताया?
दुर्ग शहर के एएसपी शोभराज अग्रवाल ने बताया कि पुलिस को मोहन नगर थाना क्षेत्र के उरला बॉम्बे आवास में एक युवक पर चाकू से हमला किए जाने और उसकी मौत होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश की जा रही है।

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