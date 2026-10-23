सीजी: दुर्ग में दोस्त ने की दोस्त की हत्या, नशा करने से मना करने पर चाकू से किया हमला; पुलिस जांच में जुटी

दुर्ग मोहन नगर थाना क्षेत्र के उरला बॉम्बे आवास में गुरुवार देर रात पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक ने अपने ही दोस्त पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान 19 वर्षीय शिवा सोनी के रूप में हुई है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर फरार आरोपी लक्ष्य कुमार की तलाश शुरू कर दी है।

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