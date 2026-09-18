ऑपरेटर की नौकरी का झांसा: 8.54 लाख रुपये ठगे, दो आरोपियों पर केस

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कोरिया जिले के बैकुंठपुर भट्ठीपारा निवासी अजय तिवारी(28) फरवरी, 2025 में ऑल सर्विसेज ग्लोबल कंपनी में कार्यरत थे। अपने कार्यालय के काम से रायपुर आने-जाने के दौरान उनकी मुलाकात वीरगांव निवासी दिलीप यादव से हुई। दिलीप ने उन्हें छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लि.में नई भर्ती होने की जानकारी दी। अप्रैल, 2025 में दिलीप यादव बैकुंठपुर आया और उसने गंगा श्री होटल में अजय को बुलाकर ऑपरेटर पद पर नौकरी लगवाने के नाम पर आठ लाख रुपये मांगे। अजय के एकमुश्त राशि देने में असमर्थता व्यक्त करने पर आरोपी ने स्टेट बैंक के खाताधारक प्रहलाद तांडी का खाता नंबर दिया। पीड़ित ने दिए गए बैंक खाते और अपने फोन पे नंबर के माध्यम से किश्तों में कुल 8,54,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए।करीब एक वर्ष बीत जाने के बाद भी जब ऑपरेटर पद पर नौकरी नहीं लगी, तो अजय ने अपनी राशि वापस मांगी। इसके बाद आरोपी दिलीप यादव ने फोन उठाना ही बंद कर दिया। ठगी का शिकार होने का अहसास होने पर पीड़ित अजय तिवारी ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस को बैंक लेन-देन का विवरण भी सौंपा। पुलिस ने मामले की प्राथमिक जांच के बाद आरोपी दिलीप यादव और प्रहलाद तांडी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।