फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   District Panchayat President Namrata Singh's chair was saved due to the intervention of the BJP high command

छत्तीसगढ़: भाजपा आलाकमान के हस्तक्षेप से बची जिला पंचायत अध्यक्ष नम्रता सिंह की कुर्सी

Sun, 11 Oct 2026 07:15 PM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Sun, 11 Oct 2026 07:15 PM IST
सार

जिले में भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान के सीधे हस्तक्षेप के बाद जिला पंचायत में चल रहा सियासी घमासान थम गया। जिला पंचायत अध्यक्ष नम्रता सिंह अपने पद पर बनी रहेंगी।

विज्ञापन
District Panchayat President Namrata Singh's chair was saved due to the intervention of the BJP high command
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान के सीधे हस्तक्षेप के बाद जिला पंचायत में चल रहा सियासी घमासान थम गया। जिला पंचायत अध्यक्ष नम्रता सिंह अपने पद पर बनी रहेंगी। पार्टी के छह जिला पंचायत सदस्यों ने कांग्रेस सदस्य के साथ मिलकर अध्यक्ष को पद से हटाने की साजिश रची थी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के कड़े रुख और मध्यस्थता के बाद बागियों का अविश्वास प्रस्ताव का प्रयास विफल हो गया।
विज्ञापन


अविश्वास प्रस्ताव और बगावत की साजिश
जिला भाजपा के महामंत्री और जिला पंचायत सदस्य नरसिंग भंडारी तथा जिला पंचायत उपाध्यक्ष भोजेश शाह मंडावी की अगुआई में कलेक्ट्रेट में अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन दिया गया था। इस आवेदन पर लखन कलामे, सविता शोरी, रेखा कोठारी, शांति त्रिपुरे और कांग्रेस सदस्य शेषवरी धुर्वे के हस्ताक्षर थे। 10 सदस्यीय जिला पंचायत में अध्यक्ष नम्रता सिंह को पद से हटाने के लिए यह व्यूहरचना रची गई थी। आवेदन देने के बाद बागी सदस्य अचानक जिले से लापता हो गए थे। बागी सदस्यों में शामिल सविता शोरी, रेखा कोठारी और शांति त्रिपुरे चुनाव से ठीक पहले भाजपा में आए थे।
विज्ञापन


शीर्ष नेतृत्व का कड़ा रुख
मामला तूल पकड़ते ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और गृह मंत्री विजय शर्मा ने बागी सदस्यों को रायपुर तलब किया। रायपुर में वरिष्ठ नेताओं ने बागियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नम्रता सिंह को हटाने की मांग पर अड़े रहे। इसके बाद शु मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को हस्तक्षेप करना पड़ा। मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेताओं के कड़े रुख के साथ ही बागी सदस्यों के बीच आपस में फूट पड़ गई।
विज्ञापन
विज्ञापन


बढ़ती लोकप्रियता से उपजा राजनीतिक द्वेष
कांग्रेस के प्रभाव वाले इस क्षेत्र में नम्रता सिंह की बढ़ती लोकप्रियता और प्रभाव के कारण ही पार्टी के कुछ नेताओं में असंतोष पनप रहा था। रायपुर में बातचीत के दौरान बागी सदस्यों ने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के समक्ष खुलकर अपनी खुन्नस प्रकट की। उन्होंने शिकायत की कि पार्टी नम्रता सिंह को ही जिले में शीर्ष स्थान देती है। इसी वजह से नम्रता सिंह को राजनीतिक मुश्किलों में डालने की योजना बनाई गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed