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Hindi News ›   Chhattisgarh ›   13-year-old student dies after venomous snakebite; village plunged into mourning.

धमतरी: खाना खाने के बाद जमीन पर सोया था 13 वर्षीय छात्र, करैत सांप के डसने से मौत, गांव में छाया मातम

Wed, 02 Sep 2026 07:30 PM IST
धमतरी ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, धमतरी
अमर उजाला नेटवर्क, धमतरी Published by: धमतरी ब्यूरो Updated Wed, 02 Sep 2026 07:30 PM IST
सार

अटंग गांव में 13 वर्षीय कक्षा आठवीं के छात्र की करैत सांप के डसने से मौत हो गई। रात में सांप के काटने के बाद परिजन उसे कुरूद अस्पताल ले गए, जहां से गंभीर हालत में जिला अस्पताल धमतरी रेफर किया गया। उपचार के दौरान छात्र ने दम तोड़ दिया।

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13-year-old student dies after venomous snakebite; village plunged into mourning.
जहरीले सांप के काटने के चलते छात्र की हुई मौत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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धमतरी जिले में लगातार हो रही बारिश के बीच सर्पदंश की घटनाएं भी चिंता बढ़ा रही हैं। कुरूद थाना क्षेत्र के ग्राम अटंग में एक दर्दनाक हादसे में 13 वर्षीय कक्षा आठवीं के छात्र की करैत सांप के डसने से मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है, वहीं पूरे गांव में शोक का माहौल है।
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मिली जानकारी के अनुसार ग्राम अटंग निवासी गिरिराज बया (13), पिता शिवशंकर, 1 सितंबर की रात परिवार के साथ खाना खाने के बाद घर में जमीन पर सोया था। देर रात करीब 2 बजे उसने अपने पिता को जगाकर सांप के काटने की जानकारी दी। परिजनों ने तत्काल कमरे की लाइट जलाकर देखा तो बिस्तर के पास करैत सांप मौजूद था।
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सांप के काटने के बाद गिरिराज की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। परिजन बिना देरी किए उसे इलाज के लिए कुरूद अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल धमतरी रेफर कर दिया। इसके बाद परिजन छात्र को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार शुरू किया गया। हालांकि, उपचार के दौरान उसकी हालत में सुधार नहीं हो सका और बुधवार सुबह उसने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मर्ग कायम किया। पंचनामा कार्रवाई और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।
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लगातार बारिश के कारण खेतों, जंगलों और निचले इलाकों में पानी भरने से सांप और अन्य जहरीले जीव सुरक्षित जगह की तलाश में घरों और आबादी वाले क्षेत्रों की ओर पहुंच जाते हैं। ऐसे में ग्रामीणों से सावधानी बरतने और घर के आसपास साफ-सफाई रखने की अपील की जाती है। घटना के बाद अटंग गांव में शोक का माहौल है और परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।
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