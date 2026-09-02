धमतरी: खाना खाने के बाद जमीन पर सोया था 13 वर्षीय छात्र, करैत सांप के डसने से मौत, गांव में छाया मातम

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मिली जानकारी के अनुसार ग्राम अटंग निवासी गिरिराज बया (13), पिता शिवशंकर, 1 सितंबर की रात परिवार के साथ खाना खाने के बाद घर में जमीन पर सोया था। देर रात करीब 2 बजे उसने अपने पिता को जगाकर सांप के काटने की जानकारी दी। परिजनों ने तत्काल कमरे की लाइट जलाकर देखा तो बिस्तर के पास करैत सांप मौजूद था।सांप के काटने के बाद गिरिराज की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। परिजन बिना देरी किए उसे इलाज के लिए कुरूद अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल धमतरी रेफर कर दिया। इसके बाद परिजन छात्र को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार शुरू किया गया। हालांकि, उपचार के दौरान उसकी हालत में सुधार नहीं हो सका और बुधवार सुबह उसने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मर्ग कायम किया। पंचनामा कार्रवाई और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।लगातार बारिश के कारण खेतों, जंगलों और निचले इलाकों में पानी भरने से सांप और अन्य जहरीले जीव सुरक्षित जगह की तलाश में घरों और आबादी वाले क्षेत्रों की ओर पहुंच जाते हैं। ऐसे में ग्रामीणों से सावधानी बरतने और घर के आसपास साफ-सफाई रखने की अपील की जाती है। घटना के बाद अटंग गांव में शोक का माहौल है और परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।