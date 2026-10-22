मनेंद्रगढ़ बस हादसा: मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख, घायलों को 50 हजार की सहायता देंगे सीएम विष्णुदेव साय
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Thu, 22 Oct 2026 07:31 PM IST
सार
मनेंद्रगढ़-केल्हारी मार्ग पर हुए भीषण बस हादसे में 6 लोगों की मौत पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दुख जताया। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की।
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विस्तार
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मनेंद्रगढ़-केल्हारी मार्ग पर हुई भीषण बस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। इस दुर्घटना में 6 लोगों का असामयिक निधन हो गया। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है।
मुख्यमंत्री साय ने मृतकों के परिजनों को राज्य शासन की ओर से 5-5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। घायलों को 50-50 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार दुख की इस घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है। उन्हें हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए। राहत एवं बचाव कार्य तत्परता से संचालित करने को कहा गया। घायलों के उपचार के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
उपचार और सहायता
मुख्यमंत्री साय ने घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उनके उपचार में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। घायल यात्रियों का सिविल अस्पताल मनेंद्रगढ़ और जिला अस्पताल चिरमिरी में उपचार चल रहा है। दो गंभीर रूप से घायल यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए अंबिकापुर भेजा गया है। जिला प्रशासन को घायलों की स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।
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मुख्यमंत्री की अपील
मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को आवश्यकतानुसार हरसंभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने शोकाकुल परिवारों को दुख सहने की शक्ति देने की कामना की। उन्होंने सभी घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए भी प्रार्थना की।
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मुख्यमंत्री साय ने मृतकों के परिजनों को राज्य शासन की ओर से 5-5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। घायलों को 50-50 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार दुख की इस घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है। उन्हें हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए। राहत एवं बचाव कार्य तत्परता से संचालित करने को कहा गया। घायलों के उपचार के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
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उपचार और सहायता
मुख्यमंत्री साय ने घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उनके उपचार में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। घायल यात्रियों का सिविल अस्पताल मनेंद्रगढ़ और जिला अस्पताल चिरमिरी में उपचार चल रहा है। दो गंभीर रूप से घायल यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए अंबिकापुर भेजा गया है। जिला प्रशासन को घायलों की स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।
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मुख्यमंत्री की अपील
मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को आवश्यकतानुसार हरसंभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने शोकाकुल परिवारों को दुख सहने की शक्ति देने की कामना की। उन्होंने सभी घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए भी प्रार्थना की।