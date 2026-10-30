सीजी न्यूज: दुर्ग दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय, दिल्ली कूच करेंगे कांग्रेसी,पढ़ें रायपुर में आज क्या खास?

छत्तीसगढ़ में आज शुक्रवार को राजनीतिक सियासत गरमाई रहेगी। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय रायपुर और दुर्ग में आयोजित कार्यक्रमो में शामिल होंगे। वे रायपुर के कृषि महाविद्यालय में सुबह 10:15 से 11:30 बजे तक पीएम किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त बांटंगे। पीएम किसान उत्सव दिवस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दुर्ग के पुलगांव में आयोजित आमसभा और पदयात्रा में शामिल होंगे।

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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नड्डा दोपहर एक बजे रायपुर पहुंचेंगे। माना एयरपोर्ट रायपुर से वे सीधे सिविल लाइन्स स्थित मुख्यमंत्री निवास जाएंगे। दोपहर 3.15 बजे दुर्ग जिले के लिए रवाना होंगे। यहां पर महेश कॉलोनी (पुलगांव) में आयोजित जनसभा को सम्बोधित करेंगे। शाम 4 बजे भाजपा के "लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ" अभियान के तहत महेश कॉलोनी से गंजपारा चौक (दुर्ग) तक पदयात्रा करेंगे। इसमें सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे।वहीं दूसरी ओर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 30 अक्टूबर को शाम 7 बजे रायपुर पहुंचेंगे। वे शनिवार 31 अक्टूबर को सुबह 10 बजे राजधानी के आईसीएआर-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बॉयोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट के खेत बचाओ अभियान और पौधरोपण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। भाजपा के "लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ" अभियान के तहत दोपहर 1.30 बजे राजधानी के नेताजी सुभाष स्टेडियम से तेलीबांधा मरीन ड्राइव तक आयोजित पदयात्रा में शामिल होंगे।तीसरी ओर भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद डॉ. त्रिवेदी आज 30 अक्टूबर का दोपहर 1 बजे रायपुर पहुंचेंगे। वे राजधानी रायपुर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वे दोपहर 02:30 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर बोरियाकला (कुशाभाऊ ठाकरे सभागार) पहले तल में पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे।कांग्रेस की वोट बचाओ देश बचाओ रैली में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से दिल्ली जाने वाली बसें 30 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे बीटीआई मैदान शंकर नगर से रवाना होंगी। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाले वोट बचाओ देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ अभियान एवं राष्ट्रीय रैली में शामिल होने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी रायपुर ग्रामीण के अंतर्गत आने वाले 11 ब्लॉकों से सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता 30 अक्टूबर को दिल्ली के लिए रवाना होंगे।भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भूपेंद्र नाग आज छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। भाजयुमो कार्यकर्ता रायपुर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करेंगे। एयरपोर्ट से एकात्म परिसर तक बाइक रैली निकाली जाएगी। दोपहर 1:30 बजे निकलने वाली इस रैली में बड़ी संख्या में भाजयुमो पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे।छत्तीसगढ़ राज्योत्सव पर शुक्रवार को भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सारंग टीम रायपुर के आसमान में अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन करेगी। शहर के नागरिक दोपहर 12:20 से 12:45 बजे के बीच अपने घरों की छतों से हेलीकॉप्टरों की इस अद्भुत उड़ान को देख सकेंगे। इसके बाद राज्योत्सव के मुख्य आयोजन के तहत 2 नवंबर को नवा रायपुर के सेंध लेक क्षेत्र में भव्य एयर शो का आयोजन किया जाएगा। इससे पूर्व 30 अक्तूबर को रायपुर शहर के ऊपर हेलीकॉप्टरों की उड़ान लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगी। यह प्रदर्शन भारतीय वायुसेना की तकनीकी क्षमता, उच्च कौशल और पायलटों के बेहतरीन तालमेल का जीवंत प्रमाण प्रस्तुत करेगा।भारी बारिश की संभावना को लेकर प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। 30 अक्टूबर को दुर्ग, कबीरधाम, रायगढ़, सारंगढ़-बिलाईगढ़, जांजगीर-चांपा और सक्ती जिले में स्कूलों में छुट्टी की जानकारी सामने आई है।