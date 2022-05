रूह कंपाने वाला VIDEO: छत्तीसगढ़ में व्यक्ति को पेड़ से उल्टा लटकाया, फिर पांच लोगों ने पार कर दीं क्रूरता की हदें

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है जहां पांच बदमाशों ने एक व्यक्ति को पेड़ से उल्टा लटकाकर इतनी क्रूरता से पीटा कि वह बुरी तरह से घायल हो गया। पांचों आरोपियों को सीपत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ धारा 307 -34 की कार्यवाही की गई है। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद से राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं।

