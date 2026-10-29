छत्तीसगढ़: दिवाली से पहले मिले महंगाई भत्ता, कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, जल्दी घोषणा की उम्मीद

केंद्र सरकार की महंगाई भत्ते की घोषणा के बीच छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ ने राज्योत्सव और दिवाली से पहले महंगाई भत्ते की घोषणा करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है। संघ ने 1 जनवरी, 2026 से देय महंगाई भत्ते को जल्द मंजूरी देने और नियमानुसार बकाया राशि का एरियर्स सहित भुगतान करने का आग्रह किया है। इस फैसले से प्रदेश के करीब चार लाख शासकीय अधिकारी, कर्मचारी और पेंशनभोगी सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारी संगठन लंबे समय से इस महत्वपूर्ण फैसले का इंतजार कर रहे हैं।

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