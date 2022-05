{"_id":"628bf8224f5910774f23dcc4","slug":"chhattisgarh-doctor-arrested-for-sexually-harassing-nurse","type":"story","status":"publish","title_hn":"छत्तीसगढ़ : नर्स से छेड़छाड़ के आरोप में सरकारी अस्पताल का डॉक्टर गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पीटीआई, रायपुर। Published by: देव कश्यप Updated Tue, 24 May 2022 02:40 AM IST