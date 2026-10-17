छत्तीसगढ़: दिवाली की छुट्टियां बढ़ीं, अब छह से 11 नवंबर तक बंद रहेंगे स्कूल; नया आदेश जारी

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6 से 11 नवंबर तक रहेगा अवकाश

संशोधित आदेश के अनुसार, प्रदेश के शासकीय स्कूलों में 6 नवंबर से 11 नवंबर 2026 तक अवकाश रहेगा। यह आदेश अनुदान प्राप्त और गैर अनुदान प्राप्त स्कूलों पर भी लागू होगा। इसके अलावा डी.एड., बी.एड. और एम.एड. महाविद्यालयों में भी इस अवधि के दौरान छुट्टियां रहेंगी। इस बदलाव के बाद विद्यार्थियों और शिक्षकों को दिवाली के अवसर पर लगातार छह दिन का अवकाश मिलेगा। विज्ञापन



पहले पांच दिन की तय थीं छुट्टियां

स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से 21 सितंबर 2026 को जारी शैक्षणिक कार्यसूची में दिवाली की छुट्टियां 6 नवंबर से 10 नवंबर तक निर्धारित की गई थीं। इस कार्यक्रम के अनुसार विद्यार्थियों और शिक्षकों को कुल पांच दिन का अवकाश मिलना था। अब राज्य शासन ने संशोधित आदेश जारी कर छुट्टियों की अवधि एक दिन बढ़ा दी है। इसके तहत अवकाश 10 नवंबर के बजाय 11 नवंबर 2026 तक रहेगा। विज्ञापन विज्ञापन



विद्यार्थियों और शिक्षकों को मिलेगा लाभ

दिवाली की छुट्टियों में एक दिन की बढ़ोतरी से विद्यार्थियों, शिक्षकों और संबंधित शैक्षणिक संस्थानों को राहत मिलेगी। लगातार छह दिन का अवकाश होने से परिवारों को त्योहार की तैयारियों और यात्रा की योजना बनाने के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा।



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संशोधित आदेश के अनुसार बनाएं योजना

स्कूल शिक्षा विभाग के इस फैसले के बाद विद्यार्थियों और अभिभावकों को छुट्टियों की नई तारीखों का ध्यान रखना होगा। प्रदेश के संबंधित स्कूलों और डी.एड., बी.एड. तथा एम.एड. महाविद्यालयों में संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अवकाश रहेगा। पहले जारी शैक्षणिक कार्यसूची में निर्धारित पांच दिनों की जगह अब छह दिन की छुट्टियां होंगी। संशोधित आदेश के अनुसार, प्रदेश के शासकीय स्कूलों में 6 नवंबर से 11 नवंबर 2026 तक अवकाश रहेगा। यह आदेश अनुदान प्राप्त और गैर अनुदान प्राप्त स्कूलों पर भी लागू होगा। इसके अलावा डी.एड., बी.एड. और एम.एड. महाविद्यालयों में भी इस अवधि के दौरान छुट्टियां रहेंगी। इस बदलाव के बाद विद्यार्थियों और शिक्षकों को दिवाली के अवसर पर लगातार छह दिन का अवकाश मिलेगा।स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से 21 सितंबर 2026 को जारी शैक्षणिक कार्यसूची में दिवाली की छुट्टियां 6 नवंबर से 10 नवंबर तक निर्धारित की गई थीं। इस कार्यक्रम के अनुसार विद्यार्थियों और शिक्षकों को कुल पांच दिन का अवकाश मिलना था। अब राज्य शासन ने संशोधित आदेश जारी कर छुट्टियों की अवधि एक दिन बढ़ा दी है। इसके तहत अवकाश 10 नवंबर के बजाय 11 नवंबर 2026 तक रहेगा।दिवाली की छुट्टियों में एक दिन की बढ़ोतरी से विद्यार्थियों, शिक्षकों और संबंधित शैक्षणिक संस्थानों को राहत मिलेगी। लगातार छह दिन का अवकाश होने से परिवारों को त्योहार की तैयारियों और यात्रा की योजना बनाने के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा।यह भी पढ़ें: सात फेरे न होने से विवाह अमान्य नहीं: हाईकोर्ट ने खारिज की पति की याचिका, फेसबुक पर दोस्ती के बाद हुई थी शादी स्कूल शिक्षा विभाग के इस फैसले के बाद विद्यार्थियों और अभिभावकों को छुट्टियों की नई तारीखों का ध्यान रखना होगा। प्रदेश के संबंधित स्कूलों और डी.एड., बी.एड. तथा एम.एड. महाविद्यालयों में संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अवकाश रहेगा। पहले जारी शैक्षणिक कार्यसूची में निर्धारित पांच दिनों की जगह अब छह दिन की छुट्टियां होंगी।

छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षण सत्र 2026-27 के लिए दिवाली अवकाश में संशोधन किया है। विभाग ने अब कुल 6 दिनों के अवकाश की घोषणा की है। यह निर्णय 16 अक्तूबर 2026 को जारी आदेश के तहत लिया गया है।