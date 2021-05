दादागिरी पर गाज: कलेक्टर ने युवक को मारा थप्पड़, सीएम भूपेश बघेल ने तत्काल प्रभाव से हटाया

छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में लॉकडाउन के दौरान कलेक्टर को युवक को कथित तौर पर थप्पड़ मारना भारी पड़ गया। कलेक्टर को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सूरजपुर कलेक्टर रणबीर शर्मा को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि किसी भी अधिकारी का शासकीय जीवन में इस तरह का आचरण स्वीकार्य नहीं है। इस घटना से क्षुब्ध हूं मैं नवयुवक व उनके परिजनों से खेद व्यक्त करता हूं।



सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया, "सोशल मीडिया के माध्यम से सूरजपुर कलेक्टर रणबीर शर्मा द्वारा एक नवयुवक से दुर्व्यवहार का मामला मेरे संज्ञान में आया है। यह बेहद दुखद और निंदनीय है। छत्तीसगढ़ में इस तरह का कोई कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कलेक्टर रणबीर शर्मा को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए हैं."

This shameless collector in Chattisgarh not only abused his power but also slapped an innocent boy out on the road during pandemic and slammed his phone on the road. Not only should he be dismissed from service but there should be FIR. @bhupeshbaghelpic.twitter.com/4LyW448kEh