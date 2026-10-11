फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Checking during Sandal procession: 11 knives and 350 bracelets seized, one arrested

संदल जुलूस में चेकिंग: 11 चाकू और 350 कड़े जब्त, एक गिरफ्तार

Sun, 11 Oct 2026 07:01 PM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Sun, 11 Oct 2026 07:01 PM IST
सार

बंजारी दरगाह उर्स के संदल जुलूस के दौरान पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर 11 चाकू और करीब 45 किलो वजन के 350 से ज्यादा धातु के कड़े जब्त किए हैं।

विज्ञापन
Checking during Sandal procession: 11 knives and 350 bracelets seized, one arrested
पुलिस के गिरफ्त में आरोपी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

रायपुर शहर में बंजारी दरगाह उर्स के संदल जुलूस के दौरान पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर 11 चाकू और करीब 45 किलो वजन के 350 से ज्यादा धातु के कड़े जब्त किए हैं। शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस ने जुलूस में शामिल 50 से ज्यादा संदिग्ध लोगों को थाने लाकर पूछताछ और जांच की। इस दौरान पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है, जबकि नौ अन्य लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है।
विज्ञापन


संदिग्धों पर सख्त कानूनी कार्रवाई
संदल जुलूस में गश्त के दौरान पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त लोगों की जांच की। इस दौरान 50 से ज्यादा लोगों को थाने लाकर पूछताछ और जांच की गई। इनमें से नौ लोगों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 170, 126 और 135(3) के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस ने सभी नौ लोगों को सिटी कोतवाली के विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।
विज्ञापन


भारी मात्रा में कड़े बरामद
सघन जांच अभियान के दौरान पुलिस ने हाथ में पहनने वाले 350 से अधिक धातु के कड़े जब्त किए हैं, जिनका कुल वजन करीब 45 किलो है। इसके अलावा पुलिस ने 11 चाकू भी बरामद किए। एक मामले में आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य मामलों में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


यह पूरी कार्रवाई डीसीपी सेंट्रल जोन तारकेश्वर पटेल के निर्देश और एडिशनल डीसीपी विवेक शुक्ला की निगरानी में संचालित हुई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अवैध हथियार रखने वालों तथा आपराधिक गतिविधियों में शामिल संदिग्धों के खिलाफ लगातार जांच अभियान चलाए जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य त्योहारों के दौरान शांति और व्यवस्था बनाए रखना तथा असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाना है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed