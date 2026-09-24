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Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Changes in the Chhattisgarh BJP organization: Shiv Prakash has been given responsibility for 5 states; Karmvee

छत्तीसगढ़ भाजपा संगठन में बदलाव: शिवप्रकाश को 5 राज्यों का दायित्व; कर्मवीर सिंह संभालेंगे प्रदेश महामंत्री पद

Thu, 24 Sep 2026 03:06 PM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Thu, 24 Sep 2026 03:06 PM IST
सार

भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने संगठन में नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। शिवप्रकाश को छत्तीसगढ़ समेत पांच राज्यों का राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री संगठन और कर्मवीर सिंह को छत्तीसगढ़ प्रदेश महामंत्री संगठन नियुक्त किया गया है।

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Changes in the Chhattisgarh BJP organization: Shiv Prakash has been given responsibility for 5 states; Karmvee
शिवप्रकाश को राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री और कर्मवीर सिंह प्रदेश महामंत्री - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक स्तर पर नई नियुक्तियां करते हुए छत्तीसगढ़ से जुड़ी जिम्मेदारियों में बदलाव किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की ओर से जारी नियुक्तियों के तहत शिवप्रकाश को राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री (संगठन) की जिम्मेदारी में छत्तीसगढ़ के साथ आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गोवा का दायित्व दिया गया है। वहीं कर्मवीर सिंह को छत्तीसगढ़ भाजपा का प्रदेश महामंत्री (संगठन) नियुक्त किया गया है।
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छत्तीसगढ़ की संगठनात्मक जिम्मेदारी अब कर्मवीर सिंह के पास
कर्मवीर सिंह इससे पहले झारखंड भाजपा में प्रदेश महामंत्री (संगठन) के पद पर काम कर रहे थे। 2026 में भी झारखंड भाजपा की बैठकों और संगठनात्मक कार्यक्रमों में उनकी इस भूमिका की पुष्टि होती है। कर्मवीर सिंह का संगठनात्मक सफर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा रहा है। वे उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में संघ की जिम्मेदारियां संभालने के बाद नवंबर 2020 में भाजपा के संगठनात्मक दायित्व में आए थे और बाद में झारखंड में प्रदेश महामंत्री (संगठन) की जिम्मेदारी संभाली।
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उत्तर प्रदेश से झारखंड तक संगठन में काम
उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, कर्मवीर सिंह ने उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से और ब्रज क्षेत्र में संघ के संगठनात्मक दायित्व निभाए। इसके बाद भाजपा में आने के बाद उन्होंने झारखंड संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2026 में झारखंड भाजपा के कई संगठनात्मक कार्यक्रमों में वे प्रमुख पदाधिकारी के रूप में मौजूद रहे हैं।
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