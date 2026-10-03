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Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Amleshwar: 3rd Battalion Soldiers cleaned Kharun River on Mahatma Gandhi Jayanti

अम्लेश्वर: महात्मा गांधी जयंती पर किया श्रमदान; तीसरी बटालियन के जवानों ने की खारून नदी की साफ-सफाई

Sat, 03 Oct 2026 05:57 PM IST
Lalit Kumar Singh अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: Lalit Kumar Singh Updated Sat, 03 Oct 2026 05:57 PM IST
सार

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पास स्थित छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल तीसरी बटालियन अमलेश्वर (दुर्ग) में महात्मा गांधी जयंती पर जवानों ने श्रमदान किया।

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Amleshwar: 3rd Battalion Soldiers cleaned Kharun River on Mahatma Gandhi Jayanti
श्रमदान करते सीएएफ के जवान - फोटो : Amar Ujala Digital

विस्तार
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छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पास स्थित छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल तीसरी बटालियन अमलेश्वर (दुर्ग) में महात्मा गांधी जयंती पर जवानों ने श्रमदान किया। इस दौरान खारून नदी तट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। बाढ़ के बाद नदी के किनारे फैली गंदगी की सफाई के लिए स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसमें बड़ी संख्या में बटालियन के जवान शामिल हुए। 
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तीसरी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की सेनानी मेघा टेंभुरकर के नेतृत्व में आयोजित इस अभियान में सहायक सेनानी संजय दीवान सहित वाहिनी के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। श्रमदान कर नदी तट पर फैली गंदगी एवं कचरे की साफ-सफाई की।
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इस अभियान का उद्देश्य नदी तट को स्वच्छ रखने, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छता के महत्व का संदेश देना रहा। अभियान के माध्यम से सभी को अपने आस-पास के परिवेश एवं प्राकृतिक जलस्रोतों को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित किया गया। तीसरी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल ने महात्मा गांधी के स्वच्छता संबंधी विचारों को आत्मसात करते हुए स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। 
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