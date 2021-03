ग्रीन फाइनेंस: टाटा क्लीनटेक कैपिटल ने जिका से लिया 10 अरब येन का कर्ज, अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में होगा इस्तेमाल

{"_id":"605c9a598ebc3e76a36eb99c","slug":"green-finance-tata-cleantech-takes-10-billion-yen-loan-from-jika-to-be-used-in-the-renewable-energy-sector","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0917\u094d\u0930\u0940\u0928 \u092b\u093e\u0907\u0928\u0947\u0902\u0938: \u091f\u093e\u091f\u093e \u0915\u094d\u0932\u0940\u0928\u091f\u0947\u0915 \u0915\u0948\u092a\u093f\u091f\u0932 \u0928\u0947 \u091c\u093f\u0915\u093e \u0938\u0947 \u0932\u093f\u092f\u093e 10 \u0905\u0930\u092c \u092f\u0947\u0928 \u0915\u093e \u0915\u0930\u094d\u091c, \u0905\u0915\u094d\u0937\u092f \u090a\u0930\u094d\u091c\u093e \u0915\u094d\u0937\u0947\u0924\u094d\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u0939\u094b\u0917\u093e \u0907\u0938\u094d\u0924\u0947\u092e\u093e\u0932","category":{"title":"Business","title_hn":"\u0915\u093e\u0930\u094b\u092c\u093e\u0930","slug":"business"}}

सार अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में टाटा क्लीनटेक कैपिटल अब तेजी से कदम बढ़ाएगी

कंपनी को जापान की वित्त संस्था जिका से बड़ी मदद मिल गई

विस्तार

टाटा क्लीनटेक ने बयान जारी कहा कि यह ऋण जिका की निजी क्षेत्र की निवेश वित्त योजना के माध्यम से प्रदान किया जाएगा और सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग निगम के साथ मिलकर इसका वित्तपोषण किया जाएगा।

जिका का यह ऋण टाटा समूह की कंपनी को ग्रीन फाइनेंस की पेशकश कर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में मदद करेगा। टाटा क्लीनटेक के प्रबंध निदेशक मनीष चौरसिया ने कहा कि जिका का यह ऋण हमें स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने की गति को तेज करने में सक्षम करेगा टाटा कैपिटल और आईएफसी के संयुक्त उपक्रम टाटा क्लीनटेक कैपिटल ने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जिका) के साथ 10 अरब येन के कर्ज का समझौता किया है। बृहस्पतिवार को इससे संबंधित समझौते पर दस्तखत किए गए। इस राशि का इस्तेमाल अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में किया जाएगा।टाटा क्लीनटेक ने बयान जारी कहा कि यह ऋण जिका की निजी क्षेत्र की निवेश वित्त योजना के माध्यम से प्रदान किया जाएगा और सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग निगम के साथ मिलकर इसका वित्तपोषण किया जाएगा।जिका का यह ऋण टाटा समूह की कंपनी को ग्रीन फाइनेंस की पेशकश कर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में मदद करेगा। टाटा क्लीनटेक के प्रबंध निदेशक मनीष चौरसिया ने कहा कि जिका का यह ऋण हमें स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने की गति को तेज करने में सक्षम करेगा

Green Finance: Tata Cleantech takes 10 billion yen loan from Zika, to be used in the renewable energy sector