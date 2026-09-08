फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   LIC Eyes Long-Term Growth; CEO Rules Out Immediate Government Stake Sale

जीवन बीमा निगम: 'फिलहाल सरकारी हिस्सेदारी बेचने की योजना नहीं', सीईओ आर दुरैस्वामी ने बताया भविष्य का रोडमैप

Tue, 08 Sep 2026 03:39 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Tue, 08 Sep 2026 03:39 PM IST
सार

एलआईसी में फिलहाल सरकार की ओर से हिस्सेदारी बेचने की कोई जल्दबाजी नहीं है। सीईओ आर दुरैस्वामी ने कंपनी की निवेश रणनीति, दावों के आसान भुगतान और 2047 तक 'सभी के लिए बीमा' के लक्ष्य पर खुलकर बात की है। पूरी खबर पढ़ें और जानें क्या है एलआईसी का भविष्य का रोडमैप।

विज्ञापन
LIC Eyes Long-Term Growth; CEO Rules Out Immediate Government Stake Sale
भारतीय जीवन बीमा निगम - फोटो : amarujala.com

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में निकट भविष्य में सरकार की ओर से अपनी हिस्सेदारी बेचने (ऑफलोडिंग) की कोई योजना नहीं है। एलआईसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आर दुरैस्वामी ने मुंबई में एएनआई को दिए एक विशेष साक्षात्कार में यह बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार के पास सार्वजनिक शेयरधारिता के नियमों को पूरा करने के लिए अभी पर्याप्त समय है और आगे की हिस्सेदारी बेचने का फैसला पूरी तरह से सरकार की इच्छा पर निर्भर करेगा। फिलहाल कंपनी का पूरा ध्यान दीर्घकालिक विकास और पॉलिसीधारकों के पैसों की सुरक्षा पर है।

विज्ञापन

सवाल: क्या निकट भविष्य में सरकार एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी?

सीईओ आर दुरैस्वामी ने बताया कि हमें तत्काल भविष्य में सरकार द्वारा हिस्सेदारी घटाने की कोई उम्मीद नहीं है। सरकार इस संबंध में नियमों के अनुसार ही कदम उठाएगी। गौरतलब है कि मई 2022 में आईपीओ के जरिए सरकार ने एलआईसी में अपनी 3.5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचकर इसे शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराया था। वर्तमान में सरकार ही इस बीमा कंपनी की बहुलांश शेयरधारक बनी हुई है।

विज्ञापन

सवाल: कंपनियों में निवेश और हिस्सेदारी बढ़ाने को लेकर एलआईसी की क्या रणनीति?

शेयर बाजार में निवेश और आईसीआईसीआई बैंक जैसे बड़े संस्थानों में हिस्सेदारी बढ़ाने के फैसले पर दुरैस्वामी ने कहा कि एलआईसी अपनी निवेश होल्डिंग्स की लगातार समीक्षा करती है। उन्होंने निवेश के लिए निम्नलिखित रणनीति बताई:

विज्ञापन
विज्ञापन
  • अवसर और कैश-फ्लो: निवेश के फैसले हमेशा बाजार के अवसरों और देनदारियों के प्रबंधन के लिए आवश्यक कैश-फ्लो के आधार पर लिए जाते हैं।
  • नियामक दायरा: कंपनी के सभी फैसले तय नियामक नियमों के दायरे में होते हैं, जो यह निर्धारित करते हैं कि एलआईसी किसी कंपनी में कितनी हिस्सेदारी रख सकती है।
  • दीर्घकालिक मूल्य: किसी भी संस्थान या कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाने का मूल उद्देश्य शेयरधारकों और पॉलिसीधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य का निर्माण करना है।

सवाल: पॉलिसीधारकों के पैसों की सुरक्षा कैसे तय की जाती है?

वैकल्पिक एसेट क्लास जैसे कि प्राइवेट इक्विटी और क्रेडिट में निवेश पर एलआईसी प्रमुख ने कहा कि ग्राहकों के हितों और पूंजी की सुरक्षा ही हमारे लिए सर्वोपरि है। लंबी अवधि की देनदारियों को देखते हुए पूंजी की सुरक्षा और सुरक्षित रिटर्न प्रदान करना हमारी पहली प्राथमिकता है। सुरक्षित निवेश के जरिए ही हितधारकों के हितों की रक्षा की जा सकती है।

सवाल: पॉलिसीधारकों के लिए क्लेम की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए क्या तैयारी है?

एलआईसी ग्राहकों के लिए कागजी कार्रवाई को कम और क्लेम भुगतान की प्रक्रिया को आसान बना रही है। मैच्योरिटी क्लेम के लिए ऐसी डिजिटल व्यवस्था लाई जा रही है जहां पात्र ग्राहकों को अतिरिक्त औपचारिकताएं नहीं करनी होंगी। कंपनी केवल ग्राहक के सक्रिय जुड़ाव को सत्यापित करेगी और भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

सवाल: 2047 तक सभी के लिए बीमा के लक्ष्य को एलआईसी कैसे हासिल करेगी?

सीईओ ने भारतीय इक्विटी बाजार को लेकर सकारात्मक रुख जताया और कहा कि भारत में बीमा के क्षेत्र में अभी भी बहुत बड़ी संभावनाएं मौजूद हैं। कंपनी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से देश के कोने-कोने तक पहुंच बनाने के लिए काम कर रही है। अगले तीन से पांच वर्षों में कंपनी तकनीक, टर्म इंश्योरेंस और नए प्लेटिनम प्लान जैसे उत्पादों के दम पर आगे बढ़ेगी। देश में बढ़ती वित्तीय जागरूकता और आर्थिक तरक्की के कारण 2047 तक 'सभी के लिए बीमा' का सरकारी लक्ष्य पूरी तरह से व्यावहारिक और संभव नजर आता है।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed