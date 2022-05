{"_id":"6279efa3337b9e2bf6677d23","slug":"gst-council-mulling-28-pc-gst-on-bitcoin-and-other-cryptocurrencies-after-after-levying-30-pc-tax","type":"story","status":"publish","title_hn":"Cryptocurrency: क्रिप्टो निवेशकों को लग सकता है बड़ा झटका, 28 फीसदी टैक्स लगाने की तैयारी में जीएसटी परिषद","category":{"title":"Cryptocurrency","title_hn":"क्रिप्टोकरेंसी","slug":"cryptocurrency"}}

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दीपक चतुर्वेदी Updated Tue, 10 May 2022 10:24 AM IST