कैसे प्रतियोगिता में लें हिस्सा? इसके लिए सबसे पहले आप http://www.innovate.mygov.in पर लॉग इन करें और 'CLICK HERE TO PARTICIPATE' ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म और सब्मिशन फॉर्म भरना होगा। इसके बाद आपके पास एक कंफर्मेशन मेल आएगा।



आवेदन की आखिरी तारीख 19 मई 2018 शाम 6 बजे है। आवेदन करने से पहले उम्मीदवार जांच लें कि फॉर्म सही से भरा गया है या नहीं। प्रतियोगिता आयोजकों और प्रतिभागियों के बीच पत्राचार मोबाइल नंबर, ईमेल या एसएमएस के माध्यम से होगा, जो पंजीकरण के समय उम्मीदवार द्वारा दिया गया है।



आवेदन के लिए योग्यता

यह प्रतियोगिता भारतीय रेलवे द्वारा आयोजित की जा रही है, इस प्रतियोगिता में कोई व्यक्ति, कंपनी या इंस्टीट्यूशन हिस्सा ले सकती है। कंपनियों या संस्थानों के मामले में, टीम के सदस्यों या शेयरधारकों की संख्या में भारतीय नागरिकों की संख्या अधिक होनी चाहिए।



इसके अलावा भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। आवदेन करने वाले उम्मीदवार की आयु 20 मार्च 2018 तक 18 साल का होना अनिवार्य है। आइडिया आप हिंदी या अंग्रेजी भाषा में दे सकते हैं।



इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वालों के लिए शर्त रखी गई है कि आपका आइडिया एक हजार शब्द से ज्यादा नहीं होना चाहिए। भाग लेने वाले को अपना आइडिया पीडीएफ या पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन में भेजना होगा।

