Apple Market Cap: एप्पल तीन खरब डॉलर के बाजार मूल्य वाली कंपनी बनने के करीब, महज इतना फासला बाकी

आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल जल्द ही एक बड़ा कीर्तिमान अपने नाम करने वाली है। जी हां, यह तीन खरब बाजार मूल्यांकन वाली पहली कंपनी बनने के बेहद करीब पहुंच चुकी है। सोमवार को इसके शेयरों में बढ़त के साथ इसका स्टॉक मूल्य बढ़कर 175.74 डॉलर पर पहुंच गई है। इस तेजी के साथ अब एप्पल को तीन खरब डॉलर मार्केट कैप तक पहुंचने के लिए महज 4 फीसदी की बढ़त की जरूरत है।



सिर्फ 4 फीसदी की तेजी और चाहिए

एक रिपोर्ट के अनुसार, एप्पल इंक के शेयर सोमवार को 175.74 डॉलर प्रति शेयर के स्तर पर पहुंच गए। अपने सोमवार के बंद भाव से अगर इनमें 4 फीसदी की तेजी और आ जाती है तो इसका भाव बढ़कर 182.86 डॉलर तक पहुंच जाएगा। ऐसा होने पर कंपनी का बाजार मूल्यांकन 3 खरब डॉलर हो जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार, पिछले एक दशक में शानदार प्रदर्शन के बाद एप्पल इंक का बाजार मूल्य सोमवार को 3 ट्रिलियन डॉलर से थोड़ा सा ही कम रह गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करते ही इतने बाजार मूल्यांकन वाली एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी में बदल जाएगी।



एप्पल के शेयरों में आई इस तरह तेजी

एप्पल के शेयरों में तेजी को देखें तो इसका भाव पिछले सप्ताह लगभग 11 फीसदी बढ़ा है, वहीं दूसरी ओर वार्षिक आधार पर इसमें 30 फीसदी से अधिक का लाभ दर्ज किया गया है। इससे पता चलता है कि निवेशकों को कंपनी पर पूरा भरोसा है। गौरतलब है कि दुनिया के सबसे अच्छे प्रदर्शन वाले शेयरों में से एक के रूप में दशकों तक राज करने के बाद, आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल इंक बाजार मूल्यांकन तीन खरब डॉलर तक पहुंच जाती है तो यह जर्मनी के पूरे बाजार से बड़ा और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के बराबर का आंकड़ा होगा।



बाजार मूल्यांकन में बढ़ोतरी का सफर

एप्पल के बाजार मूल्यांकन की बात करें तो करीब चार साल पहले एप्पल एक खरब डॉलर वाली कंपनी बनी थी। इसके बाद इसे 1 खरब डॉलर से 2 खरब डॉलर तक पहुंचने में दो साल का समय लगा। वहीं 3 खरब डॉलर के अपने लक्ष्य को पाने के लिए इसने तेजी से उड़ान भरी और महज 16 महीने के भीतर कंपनी का बाजार मूल्यांकन 2 खरब डॉलर से बढ़कर 3 खरब डॉलर के बेहद करीब पहुंच चुका है। ऐसे में उम्मीद है कि यह आंकड़ा बहुत जल्द हासिल हो जाएगा। सिर्फ 4 फीसदी की तेजी कंपनी को एक नए मुकाम पर पहुंचा देगी।