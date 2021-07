बढ़ी मियाद: फॉर्म 15सीए/15सीबी 15 अगस्त मैन्युअली फाइल कर सकेंगे, सीबीडीटी ने दिया आदेश

सीबीडीटी ने अब उक्त दोनों फॉर्म को मैन्युअली फाइल करने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब करदाता दोनों फॉर्म मैनुअल फॉर्मेट में अधिकृत डीलर के माध्यम से 15 अगस्त 2021 तक जमा कर सकते हैं। सीबीडीटी ने कहा है कि डॉक्युमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर (DIN) जनरेट करने के लिए दोनों फॉर्म को ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड करने की सुविधा बाद में दी जाएगी।



इनके लिए जरूरी है यह फॉर्म भरना

जिन करदाताओं के खातों में विदेश से किसी तरह की रकम आई हो तो उन्हें 15CB फॉर्म में चार्टर्ड अकाउंटेंट के सर्टिफिकेट के साथ फॉर्म 15CA ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड करना पड़ता है।

Taxpayers can now submit Form 15CA/15CB in manual format to the authorized dealers till 15th August: CBDT