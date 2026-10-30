द बोनस मार्केट अपडेट: शेयर बाजार में मजबूती; सेंसेक्स 168 अंक चढ़ा, निफ्टी 22,950 पार निकला

भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार, 30 अक्तूबर 2026 को शुरुआती कारोबार में तेजी दर्ज की गई। सुबह 09:38 बजे सेंसेक्स 168.03 अंक बढ़कर 74,319.07 के स्तर पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 44.55 अंकों की बढ़त के साथ 22,981.30 पर कारोबार कर रहा था। इस उछाल से निवेशकों में उत्साह का माहौल दिखा।

बाजार के प्रमुख सूचकांकों में यह बढ़त सकारात्मक संकेत दे रही थी। सेंसेक्स में 0.22 फीसदी और निफ्टी में 0.19 फीसदी की वृद्धि हुई। शुरुआती कारोबार में कई प्रमुख शेयरों में तेजी देखने को मिली। इन्फोसिस और सन फार्मा के शेयरों में 2 फीसदी का उछाल दर्ज किया गया। यह उछाल बाजार को और गति देने में सहायक रहा। निवेशकों ने इन शेयरों में खासी दिलचस्पी दिखाई। बाजार विश्लेषकों के अनुसार, यह बढ़त वैश्विक संकेतों और घरेलू कारकों का मिला-जुला असर थी। यह निवेशकों के बढ़ते भरोसे को भी दर्शाता है।

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वैश्विक बाजारों का क्या रहा हाल?

वैश्विक बाजारों में शुक्रवार को मिला-जुला रुख देखने को मिला। टोक्यो समय अनुसार दोपहर 12:06 बजे तक एसएंडपी 500 फ्यूचर्स में 1 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। जापान का टॉपिक्स सूचकांक 1.3 फीसदी नीचे गिर गया। वहीं, ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी/एएसएक्स 200 सूचकांक 0.4 फीसदी की बढ़त के साथ बंद हुआ। हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक 1.5 फीसदी ऊपर चढ़ा। शंघाई कंपोजिट में 0.9 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई, जबकि यूरो स्टॉक्स 50 फ्यूचर्स भी 0.6 फीसदी नीचे रहा।

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भारतीय बाजार में किन शेयरों ने दी मजबूती?

भारतीय बाजार में इन्फोसिस और सन फार्मा ने शुरुआती कारोबार में मजबूत प्रदर्शन किया। इन दोनों कंपनियों के शेयरों में 2 फीसदी का उछाल आया। यह बढ़त बाजार को ऊपर ले जाने में महत्वपूर्ण साबित हुई। निवेशकों ने इन शेयरों में खरीदारी की। अन्य प्रमुख शेयरों में भी सकारात्मक रुझान देखने को मिला। यह बताता है कि बाजार में कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में विश्वास बना हुआ है।

निफ्टी और सेंसेक्स ने कैसे हासिल की यह बढ़त?

सेंसेक्स ने 168.03 अंकों की बढ़त के साथ 74,319.07 का स्तर छुआ। निफ्टी ने 44.55 अंकों की वृद्धि के साथ 22,981.30 का आंकड़ा पार किया। यह बढ़त मुख्य रूप से चुनिंदा ब्लूचिप शेयरों में खरीदारी के कारण हुई। वैश्विक बाजारों के मिले-जुले संकेतों के बावजूद घरेलू बाजार ने अपनी मजबूती बनाए रखी। निवेशकों का भरोसा भारतीय अर्थव्यवस्था पर कायम है।