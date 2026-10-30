अल्फाबेट के शेयर 13% टूटे: एक दिन में 42 लाख करोड़ रुपये स्वाहा; गूगल क्लाउड और यूट्यूब ने बढ़ाई चिंता

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अमेरिकी शेयर बाजार के इतिहास में यह किसी भी कंपनी की मार्केट वैल्यू में आई अब तक की सबसे बड़ी एक दिवसीय गिरावटों में से एक है। अल्फाबेट ने इस तिमाही में कुल राजस्व और मुनाफे के मामले में विश्लेषकों के अनुमानों को पार कर लिया था, लेकिन दो मुख्य मोर्चों पर आई कमजोर रिपोर्ट ने निवेशकों को बुरी तरह डरा दिया।निवेशक इस समय यह देखने के लिए बेताब हैं कि एआई क्रांति से कंपनियों को कितनी कमाई हो रही है। इस तिमाही में गूगल क्लाउड का रेवेन्यू 10.2 बिलियन डॉलर रहा, जो निवेशकों की उम्मीद के मुताबिक नहीं था।गूगल की कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया यूट्यूब पर आने वाले विज्ञापन हैं। इस तिमाही में यूट्यूब के विज्ञापन राजस्व में भारी गिरावट देखी गई। टिकटॉक और इंस्टाग्राम रील्स से मिल रही कड़ी टक्कर और वैश्विक स्तर पर कंपनियों द्वारा विज्ञापनों पर खर्च कम करने के कारण यूट्यूब की कमाई अनुमान से काफी कम रही।