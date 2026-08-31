फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   Sensex Opening Bell Share Market Opening Sensex Nifty Share Market News and Updates

द बोनस मार्केट अपडेट: बाजार में गिरावट; सेंसेक्स 200 अंक से अधिक लुढ़का, निफ्टी भी कमजोर

Mon, 31 Aug 2026 09:26 AM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Mon, 31 Aug 2026 09:26 AM IST
सार

31 अगस्त 2026 को सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 200 अंक से अधिक गिरा, निफ्टी 24,000 से नीचे आ गया। ब्रेंट कच्चे तेल की ऊंची कीमतें और एशियाई बाजारों में गिरावट ने निवेशकों को सतर्क रखा।

विज्ञापन
Sensex Opening Bell Share Market Opening Sensex Nifty Share Market News and Updates
शेयर बाजार में बिकवाली - फोटो : amarujala.com

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई। पश्चिम एशिया में नए सिरे से तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के कारण बाजार पर दबाव पड़ा। वैश्विक बाजारों में कमजोर रुझान और विदेशी पूंजी की निकासी ने भी निवेशकों की धारणा को नुकसान पहुंचाया। सोमवार सुबह रुपया भी डॉलर के मुकाबले 13 पैसे कमजोर होकर 95.56 पर आ गया।

विज्ञापन

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 226.60 अंक गिरकर 77,028.56 पर पहुंच गया। वहीं, 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 120.40 अंक लुढ़ककर 24,053.55 पर कारोबार करता दिखा। सेंसेक्स की 30 कंपनियों में इंफोसिस, टाटा स्टील, इंटरग्लोब एविएशन, बजाज फाइनेंस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और टाइटन प्रमुख पिछड़ने वाले शेयरों में शामिल थे। हालांकि, एचडीएफसी बैंक दो फीसदी से अधिक चढ़ा, जबकि कोटक महिंद्रा बैंक और भारती एयरटेल भी बढ़ने वाले शेयरों में रहे। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 2.33 फीसदी बढ़कर 90.19 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।

विज्ञापन

बाजार में गिरावट के मुख्य कारण क्या रहे?

बाजार विश्लेषकों के अनुसार, इस सप्ताह कारोबार की शुरुआत कुछ चुनौतियों के साथ हुई। फेड प्रमुख केविन वॉर्श के बयान के बाद वैश्विक इक्विटी बाजार की धारणा थोड़ी नकारात्मक हो गई है। वॉर्श ने कहा कि यदि मुद्रास्फीति फेड के दीर्घकालिक लक्ष्य से अधिक दरों पर बनी रहती है, तो "हमें काम करना होगा"। बाजार ने इसे 15-16 सितंबर को निर्धारित एफओएमसी बैठक में दर वृद्धि का संकेत माना है। बॉन्ड यील्ड में परिणामी वृद्धि इक्विटी बाजारों के लिए नकारात्मक है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने से ब्रेंट क्रूड 90 अमेरिकी डॉलर से ऊपर चला गया है, जो एक और चुनौती है।

विज्ञापन
विज्ञापन

वैश्विक बाजारों पर क्या असर पड़ा?

एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कोस्पी, जापान का निक्केई 225 सूचकांक, शंघाई का एसएसई कंपोजिट सूचकांक और हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक निचले स्तर पर कारोबार कर रहे थे। शुक्रवार को अमेरिकी बाजार भी नकारात्मक दायरे में बंद हुए थे। एनरिच मनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पोनमुडी आर ने कहा कि भारतीय इक्विटी बाजार सतर्क रुख के साथ कारोबार करने की उम्मीद है। अमेरिका-ईरान सैन्य तनाव में नए सिरे से वृद्धि ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताएं फिर से जगाई हैं, जिससे कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया और एशियाई बाजारों में व्यापक जोखिम-बंद माहौल पैदा हुआ। जापान का निक्केई और दक्षिण कोरिया का कोस्पी शुरुआती कारोबार में एक फीसदी से अधिक नीचे थे, जो निवेशकों का भू-राजनीतिक जोखिमों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करना दर्शाता है।

रुपये पर क्यों पड़ा दबाव?

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और भू-राजनीतिक तनाव के दबाव में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 13 पैसे गिरकर 95.56 पर कारोबार कर रहा था। विदेशी मुद्रा व्यापारियों ने कहा कि बाजार प्रतिभागियों ने सितंबर में फेड दर वृद्धि की संभावना बढ़ा दी है। इससे अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड ऊपर धकेली गई और व्यापक डॉलर रैली को बढ़ावा मिला, जिससे निवेशकों की धारणा को और नुकसान पहुंचा। इंटरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 95.56 पर खुला, जो अपने पिछले बंद भाव से 13 पैसे की गिरावट थी। शुक्रवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मामूली रूप से दो पैसे बढ़कर 95.43 पर बंद हुआ था। फिनरेक्स ट्रेजरी एडवाइजर्स एलएलपी के ट्रेजरी प्रमुख अनिल कुमार भंसाली ने कहा कि डॉलर सूचकांक 99.62 के स्तर पर था, जबकि शुक्रवार को अधिकांश अन्य परिसंपत्तियां अपने स्तर से गिर गईं।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed