द बोनस मार्केट अपडेट: बाजार में गिरावट; सेंसेक्स 200 अंक से अधिक लुढ़का, निफ्टी भी कमजोर

भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई। पश्चिम एशिया में नए सिरे से तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के कारण बाजार पर दबाव पड़ा। वैश्विक बाजारों में कमजोर रुझान और विदेशी पूंजी की निकासी ने भी निवेशकों की धारणा को नुकसान पहुंचाया। सोमवार सुबह रुपया भी डॉलर के मुकाबले 13 पैसे कमजोर होकर 95.56 पर आ गया।

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 226.60 अंक गिरकर 77,028.56 पर पहुंच गया। वहीं, 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 120.40 अंक लुढ़ककर 24,053.55 पर कारोबार करता दिखा। सेंसेक्स की 30 कंपनियों में इंफोसिस, टाटा स्टील, इंटरग्लोब एविएशन, बजाज फाइनेंस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और टाइटन प्रमुख पिछड़ने वाले शेयरों में शामिल थे। हालांकि, एचडीएफसी बैंक दो फीसदी से अधिक चढ़ा, जबकि कोटक महिंद्रा बैंक और भारती एयरटेल भी बढ़ने वाले शेयरों में रहे। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 2.33 फीसदी बढ़कर 90.19 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।

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बाजार में गिरावट के मुख्य कारण क्या रहे?

बाजार विश्लेषकों के अनुसार, इस सप्ताह कारोबार की शुरुआत कुछ चुनौतियों के साथ हुई। फेड प्रमुख केविन वॉर्श के बयान के बाद वैश्विक इक्विटी बाजार की धारणा थोड़ी नकारात्मक हो गई है। वॉर्श ने कहा कि यदि मुद्रास्फीति फेड के दीर्घकालिक लक्ष्य से अधिक दरों पर बनी रहती है, तो "हमें काम करना होगा"। बाजार ने इसे 15-16 सितंबर को निर्धारित एफओएमसी बैठक में दर वृद्धि का संकेत माना है। बॉन्ड यील्ड में परिणामी वृद्धि इक्विटी बाजारों के लिए नकारात्मक है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने से ब्रेंट क्रूड 90 अमेरिकी डॉलर से ऊपर चला गया है, जो एक और चुनौती है।

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वैश्विक बाजारों पर क्या असर पड़ा?

एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कोस्पी, जापान का निक्केई 225 सूचकांक, शंघाई का एसएसई कंपोजिट सूचकांक और हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक निचले स्तर पर कारोबार कर रहे थे। शुक्रवार को अमेरिकी बाजार भी नकारात्मक दायरे में बंद हुए थे। एनरिच मनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पोनमुडी आर ने कहा कि भारतीय इक्विटी बाजार सतर्क रुख के साथ कारोबार करने की उम्मीद है। अमेरिका-ईरान सैन्य तनाव में नए सिरे से वृद्धि ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताएं फिर से जगाई हैं, जिससे कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया और एशियाई बाजारों में व्यापक जोखिम-बंद माहौल पैदा हुआ। जापान का निक्केई और दक्षिण कोरिया का कोस्पी शुरुआती कारोबार में एक फीसदी से अधिक नीचे थे, जो निवेशकों का भू-राजनीतिक जोखिमों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करना दर्शाता है।

रुपये पर क्यों पड़ा दबाव?

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और भू-राजनीतिक तनाव के दबाव में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 13 पैसे गिरकर 95.56 पर कारोबार कर रहा था। विदेशी मुद्रा व्यापारियों ने कहा कि बाजार प्रतिभागियों ने सितंबर में फेड दर वृद्धि की संभावना बढ़ा दी है। इससे अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड ऊपर धकेली गई और व्यापक डॉलर रैली को बढ़ावा मिला, जिससे निवेशकों की धारणा को और नुकसान पहुंचा। इंटरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 95.56 पर खुला, जो अपने पिछले बंद भाव से 13 पैसे की गिरावट थी। शुक्रवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मामूली रूप से दो पैसे बढ़कर 95.43 पर बंद हुआ था। फिनरेक्स ट्रेजरी एडवाइजर्स एलएलपी के ट्रेजरी प्रमुख अनिल कुमार भंसाली ने कहा कि डॉलर सूचकांक 99.62 के स्तर पर था, जबकि शुक्रवार को अधिकांश अन्य परिसंपत्तियां अपने स्तर से गिर गईं।