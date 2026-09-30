द बोनस मार्केट अपडेट: अस्थिर कारोबार के बाद सेंसेक्स गिरावट के साथ बंद हुआ, निफ्टी 22650 से नीचे; अब आगे क्या?

भारतीय शेयर बाजार बुधवार को गिरावट के साथ बंद हुआ। अस्थिर कारोबार के बाद सेंसेक्स मामूली नुकसान में रहा, जबकि निफ्टी 22,650 के स्तर से नीचे आ गया। एक संक्षिप्त उछाल के बाद बिकवाली का दबाव फिर से लौट आया, जिससे निवेशकों में चिंता दिखी।

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सेंसेक्स 48.78 अंक या 0.06 फीसदी गिरकर 72,480.29 पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी 95.75 अंक या 0.42 फीसदी की गिरावट के साथ 22,620.45 पर रहा। बाजार में कुछ क्षेत्रों में बढ़त देखने को मिली, फिर भी यह गिरावट दर्ज की गई। विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली का दबाव भी भारतीय बाजार पर भारी पड़ा।

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में, रुपया 95.87 पर खुला, फिर कमजोर हुआ और अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 95.98 के अंतरा-दिन के निचले स्तर पर पहुंच गया। बुधवार के कारोबार सत्र के अंत में, घरेलू मुद्रा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.81 (अस्थायी) पर कारोबार कर रही थी, जो पिछले बंद भाव से 13 पैसे अधिक है। मंगलवार को रुपया मामूली रूप से बढ़कर 95.94 पर बंद हुआ, जो मनोवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण 96 प्रति डॉलर के स्तर से थोड़ा ही ऊपर है।

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किन क्षेत्रों में दिखा दबाव?

बीएसई और सन फार्मा के शेयरों में 3 फीसदी की बड़ी गिरावट देखी गई। हालांकि, बाजार की समग्र धारणा मोटे तौर पर सकारात्मक बनी हुई है। मीडिया, सूचना प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में मजबूत बढ़त दर्ज हुई। रियल एस्टेट, सीमेंट, धातु और प्रौद्योगिकी से जुड़े क्षेत्रों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। ऑटो और निजी बैंक के शेयर भी मजबूत स्थिति में रहे।

फार्मा, स्वास्थ्य सेवा और मझोले-छोटे पूंजीकरण वाले क्षेत्र दबाव में रहे। उपभोक्ता क्षेत्र के शेयरों में भी गिरावट दर्ज की गई। ये क्षेत्र बाजार की धारणा पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे थे। रक्षात्मक और उपभोक्ता-उन्मुख खंडों ने बाजार पर भार डाला।

बाजार को किसने दिया सहारा?

चक्रीय और प्रौद्योगिकी शेयरों ने बाजार को समर्थन दिया। इन शेयरों में निवेशकों की रुचि बनी रही। इन शेयरों के बेहतर प्रदर्शन से बाजार में बड़ी गिरावट टल गई। कुछ क्षेत्रों में मजबूत बढ़त ने बाजार को पूरी तरह गिरने से रोका।