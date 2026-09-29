द बोनस मार्केट अपडेट: शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी, सेंसेक्स 242 अंक टूटा; निफ्टी भी फिसला

भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 242.65 अंक गिरकर 72,529.07 पर आ गया। वहीं, निफ्टी 64.05 अंक फिसलकर 22,716.20 पर बंद हुआ।दिन के निचले स्तरों से भारतीय शेयर बाजार में कुछ सुधार देखा गया। हालांकि, बढ़ती तेल कीमतों ने पश्चिम एशिया में आपूर्ति की बाधाओं से जुड़ी चिंताएं बढ़ा दीं। इससे बाजार पर दबाव बना रहा और यह नीचे ही बंद हुआ। क्षेत्रीय धारणा मिली-जुली रही, कई प्रमुख खंडों में व्यापक कमजोरी दर्ज की गई। सूचना प्रौद्योगिकी और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं में सबसे अधिक बिकवाली का दबाव रहा।

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