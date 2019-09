दिवालिया होगी रियल एस्टेट कंपनी HDIL, निदेशकों के खिलाफ जारी हुआ लुकआउट सर्कुलर

संकट में घिरे पंजाब एंड महाराष्ट्र कोआपरेटिव बैंक (पीएमसी) के कई खाताधारकों ने बैंक के अधिकारियों के खिलाफ बृहस्पतिवार को पुलिस में सामूहिक शिकायत दर्ज कराई।एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि ग्राहकों की ओर से बैंक के चेयरमैन और उसके निदेशकों के खिलाफ जनता के धन का गबन करने की शिकायत दर्ज कराई गई है।



बैंक के खाताधारकों का एक प्रतिनिधिमंडल मध्य मुंबई के सियान पुलिस स्टेशन गया और बैंक अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। रिजर्व बैंक ने पीएमसी बैंक पर नियामकीय खामियों के चलते कई पाबंदियां लगाई हैं।





Mumbai: Employees of Punjab and Maharashtra Co-operative (PMC) Bank sit outside the residence of the owner of Housing Development and Infrastructure Ltd (HDIL) group, in protest. The group is a loan defaulter at the bank. #Maharashtra pic.twitter.com/5pEMOu9VfJ

Gurucharan Singh Talwar,customer of PMC Bank: I had saved money so that I don't need to ask money from anyone for my daughter's wedding. Her wedding is scheduled in November this year. How can we manage with just Rs 1000 in next 6 months ? https://t.co/LVpdO6GRte