एयर इंडिया: नए सीईओ ने कर्मचारियों से मांगा साथ, बोले- एयरलाइन में सुरक्षा से जुड़ी प्राथमिकता पर रहेगा जोर

एयर इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक टेवोल्डे गेब्रेमरियम ने सोमवार को कर्मचारियों को संबोधित किया। उन्होंने एयरलाइन के कर्मचारियों से पूरा समर्थन और सहयोग मांगा। गेब्रेमरियम ने परिचालन में होने वाले व्यवधानों को कम करने पर विशेष जोर दिया। उनका लक्ष्य एयर इंडिया को फिर से एक मजबूत और सफल ब्रांड बनाना है।

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एयर इंडिया को कैसे मिलेगा नया जीवन?

गेब्रेमरियम ने कर्मचारियों से अपने पहले संबोधन में कहा कि एयर इंडिया की एक शक्तिशाली विरासत है। इसका एक मजबूत ब्रांड और अपार क्षमता है। उन्होंने कहा कि यदि सही समय पर सही काम किए जाएं, तो सफलता की कोई सीमा नहीं है। 5 अगस्त को एयर इंडिया ने गेब्रेमरियम की नियुक्ति की घोषणा की थी। यह एक व्यापक खोज के बाद किया गया, जिसकी देखरेख एक समर्पित बोर्ड समिति ने की थी।गेब्रेमरियम के पास इथियोपियन एयरलाइंस ग्रुप में लगभग चार दशक का अनुभव है। इसमें 11 साल से अधिक समय तक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में उनका कार्यकाल भी शामिल है। उन्होंने कहा कि वह अमेरिका से आ रहे हैं और "हम एयर इंडिया को फिर से महान बनाएंगे"।

गेब्रेमरियम ने 1990 के दशक में मुंबई में अपने कार्यकाल को याद किया। उन्होंने बताया कि उस समय एयर इंडिया उद्योग में शीर्ष पर थी। अब उन्हें इसे फिर से एक मजबूत ब्रांड बनाने का अवसर मिलेगा। उन्होंने सुरक्षा-प्रथम संस्कृति को नंबर एक प्राथमिकता बताया। गेब्रेमरियम ने व्यवधानों को कम करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि जब व्यवधान होते हैं, तो उन्हें पेशेवर तरीके से संभालें और ग्राहकों का ध्यान रखें।

कर्मचारियों का सहयोग क्यों है जरूरी?

नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कर्मचारियों से कहा, "मुझे आपके समर्थन और सहयोग की आवश्यकता है।" उन्होंने स्पष्ट किया कि लोगों की प्रतिबद्धता के बिना सार्थक बदलाव लाना संभव नहीं है। गेब्रेमरियम आवश्यक स्वीकृतियां मिलने के बाद मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक का पद संभालेंगे। एयर इंडिया के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन ने भी कर्मचारियों को संबोधित किया। निवर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक कैंपबेल विल्सन ने भी कर्मचारियों से बात की।

निवर्तमान प्रमुख ने क्या कहा?

निवर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैंपबेल विल्सन ने कहा कि एयर इंडिया के सबसे अच्छे दिन अभी आने बाकी हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वह किनारे से एयरलाइन के सबसे बड़े समर्थक बने रहेंगे। विल्सन ने एयर इंडिया के भविष्य के प्रति अपनी आशा व्यक्त की। उन्होंने नए नेतृत्व को शुभकामनाएं दीं। यह बदलाव एयर इंडिया के लिए एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है।