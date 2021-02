जनवरी में 2.03 फीसदी पर पहुंची थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति

भारत सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी कर दिए हैं। जनवरी 2021 में देश की थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 2.03 फीसदी पर आ गई। दिसंबर 2020 में यह 1.22 फीसदी पर थी। वहीं नवंबर 2020 में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मद्रास्फीति 1.55 फीसदी पर थी।

The rate of WPI (Wholesale Price Index) inflation stood at 2.03% for the month of January 2021 as compared to 1.22% in December 2020: Government of India