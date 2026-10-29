Manufacturing: नैफेड उपलब्ध कराएगा शुद्ध दाल और आटा, दिल्ली और राजस्थान में लगेंगे तीन नए प्लांट
शरद पाण्डेय, द बोनस, नई दिल्ली Published by: द बोनस Updated Thu, 29 Oct 2026 03:08 PM IST
सार
नैफेड अपना दायरा और राजस्व बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर कर रहा है विस्तार
नैफेड का खुदरा कारोबार चालू वित्त वर्ष में बढ़कर करीब 90 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद
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विस्तार
देश के किसानों की संस्था और सहकारी संगठन नैफेड अपने राजस्व को बढ़ाने और उपभोक्ताओं को शुद्ध गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए लगातार नए क्षेत्रों में कदम रख रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में नए प्लांट लगाने की बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। नैफेड की बोर्ड बैठक में इन सभी परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है और दिल्ली में लगने वाले दाल प्लांट के लिए टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं।
इस प्लांट के शुरू होने से नैफेड का बाहरी खर्च और लागत बचेगी, साथ ही बाजार की मांग के अनुसार दालों की गुणवत्ता और आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। इसे सहकारिता की मदद से संचालित करने की योजना है।
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दिल्ली के नजफगढ़ में लगेगा दाल प्लांटसूत्रों के अनुसार, दिल्ली के नजफगढ़ के उजवा क्षेत्र में 14 करोड़ रुपये की लागत से एक आधुनिक दाल प्लांट लगाया जा रहा है। इसके निर्माण और प्लांट लगाने की प्रक्रिया में लगभग एक साल का समय लगने की उम्मीद है, जिसके चलते यह अगले साल अक्तूबर तक पूरी तरह चालू हो जाएगा।
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इस प्लांट के शुरू होने से नैफेड का बाहरी खर्च और लागत बचेगी, साथ ही बाजार की मांग के अनुसार दालों की गुणवत्ता और आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। इसे सहकारिता की मदद से संचालित करने की योजना है।
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