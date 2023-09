दबिश: ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में 417 करोड़ रुपये की आय जब्त, ईडी ने दी जानकारी

प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ के महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में 417 करोड़ रुपये के अपराध हुए आय को जब्त किया है। केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है।प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि हमने कोलकाता, भोपाल, मुंबई आदि शहरों में महादेव एप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया और बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक चीजें बरामद की हैं। ईडी ने कहा, "हमने अपराध से अर्जित 417 करोड़ रुपये भी फ्रीज/जब्त किए हैं।"

We have conducted searches against the money laundering networks linked with Mahadev APP in cities like Kolkata, Bhopal, Mumbai etc. and retrieved a large amount of incriminating evidence. We have frozen/seized proceeds of crime worth Rs 417 Crore: Enforcement Directorate