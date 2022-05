{"_id":"626f793574de4e76f12a7e7a","slug":"jobless-rate-in-india-rises-to-7-83-percent-in-april-cmie-release-data-all-details-here","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jobless Rate: भारत में बेरोजगारी दर में हुआ इजाफा, अप्रैल में बढ़कर 7.83 फीसदी हुई, हरियाणा अव्वल","category":{"title":"Business Diary","title_hn":"बिज़नेस डायरी","slug":"business-diary"}}

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दीपक चतुर्वेदी Updated Mon, 02 May 2022 11:55 AM IST