GDP: 7.2% की रियल जीडीपी देश और अर्थव्यवस्था के लिए त्वरित उपलब्धि, सीईए बोले- लोगों की मेहनत रंग लाई

देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने वर्ष 2023 में 7.2 प्रतिशत का वास्तविक जीडीपी दर हासिल करने को बड़ी देश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि यह सरकार और अर्थव्यवस्था के लिए एक त्वरित उपलब्धि है। साथ ही मुख्य आर्थिक सलाहकार ने यह भी कहा कि 7.2% का रियल जीडीपी ग्रोथ हासिल करने में आम लोगों का भी अहम योगदान है। उनके समेत प्रयासों से ही हम यह विकास दर हासिल कर पाए हैं।

#WATCH | Kolkata: "It is a heartening achievement for the govt and economy and it is also the efforts of people that gave us 7.2% real GDP growth in the Financial Year 2023...": Chief Economic Advisor Dr V Anantha Nageswaran pic.twitter.com/IXY7pT7lwH