द बोनस मार्केट अपडेट: शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 1045 अंक गिरा, निफ्टी 22300 से नीचे, कितना नुकसान?

गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 1,045.46 अंक टूटकर 71,593.24 पर बंद हुआ। निफ्टी 50 भी 371.25 अंक गिरकर 22,231.80 पर आ गया। इस एक दिन की बिकवाली से निवेशकों को करीब 11.37 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

इससे पहले सेंसेक्स 72,668.00 पर खुला और दिन के निचले स्तर 71,327.75 तक गया। निफ्टी 50 ने 22,599.05 पर कारोबार शुरू किया और 22,179.90 के निचले स्तर पर पहुंचा। बाजार पूंजीकरण 4,72,35,273.39 करोड़ रुपये से घटकर 4,60,97,838.63 करोड़ रुपये रह गया। भारतीय रिजर्व बैंक की सख्त नीतिगत रुख, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली ने बाजार पर दबाव बनाया। रुपये में कमजोरी और सभी क्षेत्रों में व्यापक बिकवाली भी गिरावट का कारण बनी।

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बाजार क्यों गिरा और आरबीआई की नीति का क्या असर हुआ?

आरबीआई ने रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.50 फीसदी कर दिया था। उसने अपनी नीतिगत रुख को "तटस्थ" से "कैलिब्रेटेड सख्ती" में बदल दिया। इस बदलाव से आगे ब्याज दर में वृद्धि की उम्मीदें बढ़ गई हैं। इससे इक्विटी मूल्यांकन और दर-संवेदनशील क्षेत्रों पर दबाव पड़ा है। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि आरबीआई की सख्त नीति से निकट अवधि के मूल्यांकन फिर से तय हो रहे हैं।

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कच्चे तेल की कीमतें और विदेशी निवेशकों की बिकवाली ने क्या किया?

कच्चे तेल की कीमतों में उछाल ने बाजार की चिंताओं को और बढ़ा दिया। ब्रेंट क्रूड 4.25 फीसदी बढ़कर 104.46 डॉलर प्रति बैरल हो गया। डब्ल्यूटीआई क्रूड भी 4.15 फीसदी बढ़कर 91.94 डॉलर पर पहुंच गया। भारत के लिए कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें नकारात्मक हैं क्योंकि यह महंगाई बढ़ा सकती हैं और आयात बिल पर दबाव डाल सकती हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय इक्विटी से लगातार पैसा निकाला। बुधवार को उन्होंने 6,121.37 करोड़ रुपये की बिकवाली की।

रुपये की कमजोरी और अन्य क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ा?

रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 96.78 पर लगभग सपाट बंद हुआ। यह मई में अपने सर्वकालिक निचले स्तर 96.96 के करीब रहा। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों, विदेशी फंडों की निकासी और वैश्विक बॉन्ड प्रतिफल से रुपये पर दबाव बना हुआ है। धातु, रियल्टी, स्वास्थ्य सेवा, ऑटो और तेल एवं गैस जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भारी गिरावट देखी गई। निफ्टी आईटी सूचकांक में केवल 0.08 फीसदी की मामूली गिरावट आई। यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट दर ढांचे पर रिपोर्टों से डिजिटल भुगतान स्टॉक भी दबाव में रहे।