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टाटा ग्रुप में अंदरूनी कलह तेज: ट्रस्टियों की शिकायतों पर डोराबजी ट्रस्ट ने रखी बात, जानें क्या है मामला?

पीटीआई, मुंबई Published by: Published by: प्रशांत तिवारी Updated Mon, 19 Oct 2026 10:48 PM IST

सार सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट ने वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह की शिकायतों पर अपना जवाब दाखिल कर दिया है। दोनों ने ट्रस्ट में नियुक्तियों की प्रक्रिया और कामकाज के तरीके पर सवाल उठाए थे।

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