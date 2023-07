G20: 'भारत-अमेरिका की साझेदारी दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाएगी', जानें पीएम मोदी पर क्या बोलीं वित्तमंत्री

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुजरात के गांधीनगर में जी-20 से जुड़े एक कार्यक्रम के दौरान वैश्विक स्तर पर भारत और अमेरिका की भागदारी पर चर्चा की। उन्होंने कहा, "साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, बहुलवाद और नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था व बहुपक्षवाद के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता के साथ, भारत और अमेरिका रचनात्मक बातचीत में सक्रिय रूप से जुटे हुए हैं।" उन्होंने कहा, "हमारी मजबूत साझेदारी प्रगति व समृद्धि की क्षमता का उपयोग करने के लिए हमारी पारस्परिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है। पिछले महीने पीएम मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा और अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ उनकी बैठक ने साझेदारी की ताकत और गतिशीलता को और बढ़ाया है। इस ऐतिहासिक यात्रा ने सहयोग के नए रास्ते खोलने का मार्ग प्रशस्त किया और हमारी साझेदारी को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया।"

