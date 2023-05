Income Tax Searches: तमिलनाडु के मंत्री बालाजी से जुड़े परिसरों पर आयकर की छापेमारी; जानें क्या है मामला

तमिलनाडु सरकार के एक मंत्री से जुड़े आवासों और परिसरों पर आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है।आयकर अधिकारियों ने शुक्रवार को राज्य के बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी से जुड़े विभिन्न स्थानों पर तलाशी शुरू की।

#WATCH | IT raids across Tamil Nadu in around 40 locations at various Government contractors' residences and offices who have alleged connection with Minister Senthil Balaji. Raids are currently underway in Chennai, Karur and other places. More details awaited: Sources



