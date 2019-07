डूबते पाकिस्तान को IMF का सहारा, अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए मिला छह अरब डॉलर का कर्ज

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने आर्थिक संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान को तीन साल के लिए छह अरब डॉलर के कर्ज की बुधवार को मंजूरी दे दी है। इससे पहले विश्वबैंक ने पाकिस्तान के लिए 72.2 करोड़ डॉलर के कर्ज को मंजूरी दी थी।

IMF Executive Board approved today a three-year US$6 billion loan to support #Pakistan’s economic plan, which aims to return sustainable growth to the country’s economy and improve the standards of living. pic.twitter.com/HCAMr1KWfK