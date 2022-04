{"_id":"624a74b7d7f03e144a610bf8","slug":"hdfc-all-set-to-merge-with-hdfc-bank-41-percent-stake-will-be-acquired-know-all-details-here","type":"story","status":"publish","title_hn":"बड़ी खबर: एचडीएफसी का एचडीएफसी बैंक में होगा विलय, 41 फीसदी हिस्सेदारी का किया जाएगा अधिग्रहण","category":{"title":"Business Diary","title_hn":"बिज़नेस डायरी","slug":"business-diary"}}

बड़ी खबर: एचडीएफसी का एचडीएफसी बैंक में होगा विलय, 41 फीसदी हिस्सेदारी का किया जाएगा अधिग्रहण

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दीपक चतुर्वेदी Updated Mon, 04 Apr 2022 10:03 AM IST

सार HDFC All Set To Merge With HDFC Bank: एचडीएफसी की ओर से चार अप्रैल को कहा गया कि उसके बोर्ड ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक एचडीएफसी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और एचडीएफसी होल्डिंग्स लिमिटेड के विलय को मंजूरी दे दी है।

हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन (एचडीएफसी) का एचडीएफसी बैंक में विलय होने जा रहा है और इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सोमवार को इसकी आधकारिक घोषणा की गई। अध्यक्ष दीपक पारेख ने कहा कि इस परिवर्तनकारी विलय के माध्यम से एचडीएफसी, बैंक में 41 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा।



2024 तक पूरी हो जाएगी प्रक्रिया

एचडीएफसी की ओर से चार अप्रैल को कहा गया कि उसके बोर्ड ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक एचडीएफसी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और एचडीएफसी होल्डिंग्स लिमिटेड के विलय को मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, एचडीएफसी-एचडीएफसी बैंक की विलय प्रक्रिया वित्त वर्ष 2024 की दूसरी या फिर तीसरी तिमाही तक पूरा होने की उम्मीद है।



ग्राहक आधार बढ़ाने में कारगर

दीपक पारेख ने कहा कि यह विलय एचडीएफसी बैंक को अपना आवास ऋण पोर्टफोलियो बनाने और अपने मौजूदा ग्राहक आधार को बढ़ाने में सक्षम करेगा। पारेख ने कहा कि यह बराबरी का विलय है। हमारा मानना है कि रेरा के लागू होने, हाउसिंग सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति, सबके लिए किफायती आवास जैसी सरकारी पहलों के कारण हाउसिंग फाइनेंस व्यापार तेजी से बढ़ने की ओर अग्रसर है।