क्रूड की तेजी से सोने की चमक पड़ी फीकी: लगातार सातवें दिन टूटा भाव, ₹1.5 लाख के स्तर पर पहुंच गया वायदा भाव

सोने की वायदा कीमतें: एक नजर में

सोना अक्तूबर वायदा (एमसीएक्स): ₹1,50,170 प्रति 10 ग्राम (₹1,559 या 1.03% की गिरावट)

₹1,50,170 प्रति 10 ग्राम (₹1,559 या 1.03% की गिरावट) सोना दिसंबर वायदा (एमसीएक्स): ₹1,51,540 प्रति 10 ग्राम (₹1,753 या 1.14% की गिरावट)

₹1,51,540 प्रति 10 ग्राम (₹1,753 या 1.14% की गिरावट) कॉमेक्स दिसंबर वायदा (न्यूयॉर्क): 4,349.94 डॉलर प्रति औंस (46.46 डॉलर या 1.06% की गिरावट)

अमेरिकी-ईरान संघर्ष और कच्चे तेल का कीमतों पर क्या असर हुआ?

पश्चिम एशिया में चल रहे सैन्य संघर्ष ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक नए संकट में डाल दिया है। हाल ही में ईरानी सैन्य ठिकानों पर अमेरिकी हवाई हमलों के बाद तेहरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। ईरान की ओर से बहरीन, कुवैत, जॉर्डन और इराक में अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाए जाने से एक बड़े युद्ध की आशंका बढ़ गई है। इस बीच, अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) ने पुष्टि की है कि उसने ईरानी सैन्य ठिकानों के खिलाफ हवाई हमलों का एक नया दौर पूरा कर लिया है। यह कार्रवाई होर्मुज जलडमरूमध्य में वाणिज्यिक जहाजों और अमेरिकी सेवा सदस्यों पर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) द्वारा किए गए हमलों के प्रयासों के बाद की गई है।



इस सैन्य टकराव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है, जिसने पूरी दुनिया में महंगाई के खतरे को बढ़ा दिया है। चॉइस ब्रोकिंग के टेक्निकल रिसर्च (कमोडिटी एंड करेंसी) एनालिस्ट आमिर मकड़ा का कहना है, "पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष ने तेल की कीमतों को बढ़ा दिया है, जिससे वैश्विक स्तर पर महंगाई और ब्याज दरें बढ़ने की आशंका पैदा हो गई है। इसी के चलते सोने के वायदा भाव पिछले तीन हफ्तों से अधिक के सबसे निचले स्तर पर आ गए हैं।"



निवेश प्लेटफॉर्म मुड्रेक्स के लीड क्वांट एनालिस्ट अक्षत सिद्धांत ने भी इस स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा, "अमेरिकी और ईरान के बीच नए सिरे से शुरू हुए सैन्य हमलों ने कच्चे तेल की कीमतों को तेजी से ऊपर धकेला है, जिससे विदेशों में सर्राफा बाजार में भारी बिकवाली हुई और सोना 1 प्रतिशत से अधिक गिरकर दो सप्ताह के निचले स्तर पर आ गया।"न्यूयॉर्क के कॉमेक्स बाजार में दिसंबर अनुबंध वाला सोना लगातार चौथे सत्र में गिरावट दर्ज करते हुए 46.46 डॉलर यानी 1.06 प्रतिशत गिरकर 4,349.94 डॉलर प्रति औंस पर आ गया।