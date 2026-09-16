सर्राफा बाजार: सोने की हॉलमार्किंग शुल्क में 67 फीसदी वृद्धि, 45 से बढ़ाकर 75 रुपये हुआ; ज्वैलर्स की ये मांग

त्योहारी मौसम से ठीक पहले भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने सोने और चांदी के आभूषणों पर हॉलमार्किंग शुल्क बढ़ा दिया है। सोने के लिए यह शुल्क 45 रुपये से बढ़ाकर 75 रुपये कर दिया गया है, जो करीब 67 फीसदी की वृद्धि है। हालांकि, चांदी के आभूषणों के लिए शुल्क 35 रुपये प्रति वस्तु पर बरकरार रखा गया है। इस तत्काल प्रभाव से लागू हुए फैसले पर आभूषण उद्योग ने चिंता जताई है।

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शुल्क वृद्धि क्यों हुई, उद्योग क्या जानना चाहता है?

यह वृद्धि 14 सितंबर, 2026 को जारी बीआईएस (हॉलमार्किंग) संशोधन विनियम, 2026 के माध्यम से अधिसूचित की गई है। संशोधित अनुसूची IV के तहत, ज्वैलर्स को प्रति वस्तु 75 रुपये का हॉलमार्किंग शुल्क देना होगा। प्रत्येक खेप के लिए न्यूनतम शुल्क 200 रुपये निर्धारित किया गया है। चांदी की वस्तुओं के लिए, ज्वैलर्स को मान्यता प्राप्त परख और हॉलमार्किंग केंद्रों (एएचसी) को प्रति वस्तु 35 रुपये का शुल्क देना होगा। चांदी के लिए प्रति खेप न्यूनतम शुल्क 150 रुपये तय किया गया है।बीआईएस हॉलमार्किंग आभूषणों में उपयोग की जाने वाली कीमती धातु की शुद्धता को सत्यापित करती है। यह भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के तहत वस्तु को प्रमाणित करती है। इसमें तीन मुख्य निशान होते हैं: बीआईएस लोगो, कैरेट या मिलिसीमल शुद्धता, और छह अंकों का अल्फान्यूमेरिक कोड जिसे हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (एचयूआईडी) नंबर कहते हैं।अखिल भारतीय रत्न और आभूषण घरेलू परिषद (जीजेसी) ने इस कदम पर चिंता व्यक्त की है। GJC ने सरकार और BIS से इस निर्णय की तत्काल समीक्षा करने का आग्रह किया है। उन्होंने हितधारकों के साथ परामर्श लंबित रहने तक मौजूदा शुल्क को बनाए रखने की मांग की है। GJC के अध्यक्ष राजेश रोकड़े ने कहा कि उद्योग ने हमेशा हॉलमार्किंग का समर्थन किया है। उनका मानना है कि शुद्धता का आश्वासन और उपभोक्ता विश्वास कारोबार के लिए मौलिक हैं। लेकिन अनिवार्य अनुपालन की लागत में लगभग 67 फीसदी की वृद्धि बिना जांच के नहीं होनी चाहिए।

राजेश रोकड़े ने सवाल उठाया कि हॉलमार्किंग की मात्रा में भारी वृद्धि हुई है। ऐसे में प्रति वस्तु शुल्क 45 रुपये से बढ़ाकर 75 रुपये क्यों किया जा रहा है, यह उद्योग जानना चाहता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता नकली हॉलमार्किंग, अनधिकृत संचालन और गैर-अनुपालन के मुद्दों को संबोधित करना होना चाहिए। इससे पहले कि अनुपालन करने वाले ज्वैलर्स पर बोझ बढ़ाया जाए, इन समस्याओं का समाधान जरूरी है।

क्या यह वृद्धि कारोबार के लिए टिकाऊ है?

जीजेसी के उपाध्यक्ष अविनाश गुप्ता ने कहा कि अनुपालन व्यावसायिक रूप से टिकाऊ रहना चाहिए। यदि अनुपालन का मार्ग उत्तरोत्तर अधिक महंगा हो जाता है। जबकि अनौपचारिक और अनधिकृत चैनल काम करते रहते हैं, तो दोनों के बीच अंतर बढ़ जाता है। यह न तो सरकार, न उद्योग और न ही उपभोक्ता के लिए वांछनीय है। गुप्ता ने हॉलमार्किंग की मात्रा की दौड़ में आक्रामक छूट और व्यावसायिक प्रलोभनों के बारे में उद्योग की चिंताओं को भी उठाया।