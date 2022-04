{"_id":"6268daf414bc2f45bf1610a5","slug":"gautam-adani-is-now-as-wealthy-as-bill-gates-rally-in-adani-group-companies-makes-him-fourth-richest-in-the-world","type":"story","status":"publish","title_hn":"बिल गेट्स के बराबर गौतम अडानी: 125 अरब डॉलर नेटवर्थ के साथ बने दुनिया के चौथे अमीर, मुकेश अंबानी एक पायदान खिसके","category":{"title":"Business Diary","title_hn":"बिज़नेस डायरी","slug":"business-diary"}}

बिल गेट्स के बराबर गौतम अडानी: 125 अरब डॉलर नेटवर्थ के साथ बने दुनिया के चौथे अमीर, मुकेश अंबानी एक पायदान खिसके

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दीपक चतुर्वेदी Updated Wed, 27 Apr 2022 11:31 AM IST

सार Gautam Adani In Now Forth Richest Person In World: अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी की नेटवर्थ में बीते 24 घंटे में 6.31 अरब डॉलर (4 लाख 84 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा)का इजाफा हुआ है। इस वृद्धि के साथ उनकी नेटवर्थ 125 अरब डॉलर पर पहुंच गई है, वहीं बिल गेट्स की नेटवर्थ 1.71 अरब डॉलर की गिरावट के साथ घटकर 125 अरब डॉलर पर आ गई।

अरबपतियों की रेस में भारतीय उद्योगपति और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी के कदम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बिलेनियर इंडेक्स के ताजा आंकड़ों को देखें तो बुधवार को गौतम अडानी ने एक और मुकाम हासिल किया है। उनकी संपत्ति बढ़कर चौथे पायदान पर काबिज माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स के बराबर पहुंच गई है। खबर लिखे जाने तक दोनों अरबपतियों की नेटवर्थ 125 अरब डॉलर हो गई थी। यानी गौतम अडानी भी दुनिया के चौथे सबसे अमीर बन गए हैं।



अडानी ऐसे पहुंचे गेट्स के बराबर

आंकड़ों पर नजर डालें तो अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी की नेटवर्थ में बीते 24 घंटे में 6.31 अरब डॉलर (4 लाख 84 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा)का इजाफा हुआ है। इस वृद्धि के साथ उनकी नेटवर्थ 125 अरब डॉलर पर पहुंच गई है, वहीं इस अवधि में बिल गेट्स की नेटवर्थ 1.71 अरब डॉलर की गिरावट के साथ घटकर 125 अरब डॉलर पर आ गई। मंगलवार को अडानी ग्रुप के शेयरों में 8.5 फीसदी तक की उछाल आने का असर उनकी नेटवर्थ पर दिखाई दिया।



इस साल 48.3 अरब डॉलर बढ़ी नेटवर्थ

बिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक, गौतम अडानी इस साल कमाई के मामले में दुनिया के दूसरे अरबपतियों के कहीं आगे रहे हैं। उनकी नेटवर्थ में इस साल 48.3 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है, जो दूसरे शीर्ष अरबपतियों के मुकाबले सबसे अधिक है। कमाई के मामले में इस साल एलन मस्क और जेफ बेजोस जैसे दिग्गज पीछे रहे हैं। जबकि, अडानी के अलावा वॉरेन बफे और टॉप-10 में शामिल दूसरे भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी को ही फायदा हुआ है।



मुकेश अंबानी एक पायदान फिसले

शीर्ष अरबपतियों की सूची में हुए फेर-बदल के बाद टॉप-10 में शामिल रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी एक पायदान नीचे फिसल गए हैं। अब टॉप-10 सूची में वह नौवें नंबर पर आ गए हैं, जबकि सर्गेई बिन आठवें नंबर पर पहुंच गए हैं। मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 102 अरब डॉलर है, जबकि सर्गेई की 103 अरब डॉलर।