फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   festive-season-boosts-demand-for-indian-products-sweets-textiles-exports-global-market

त्योहारों की रौनक से चमका भारतीय बाजार: यूरोप और खाड़ी देशों से बढ़े ऑर्डर, किन सामानों की बिक्री में आया उछाल

Fri, 18 Sep 2026 03:12 AM IST
देवेश त्रिपाठी अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: देवेश त्रिपाठी Updated Fri, 18 Sep 2026 03:12 AM IST
सार

त्योहारी मौसम ने घरेलू कारोबार के साथ भारतीय उत्पादों के वैश्विक बाजार को भी रफ्तार दी है। देश में खरीदारी बढ़ने के बीच विदेशों में भारतीय खानपान, परिधानों और पारंपरिक सामान की मांग मजबूत हुई है। अमेरिका, यूरोप और खाड़ी क्षेत्र में भारतीय निर्यातकों को नए ऑर्डर मिल रहे हैं।

विज्ञापन
festive-season-boosts-demand-for-indian-products-sweets-textiles-exports-global-market
टेक्सटाइल से मिठाइयों तक भारतीय उत्पादों की मांग में उछाल - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

गणेशोत्सव से शुरू हुआ त्योहारी सीजन इस बार सिर्फ भारतीय बाजारों में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में भारतीय उत्पादों की मांग को नई ऊंचाई दे रहा है। एक तरफ देश में खरीदारी का उत्साह 5 साल के उच्च स्तर पर है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर में भारतीय स्वाद, संस्कृति और उत्पादों की बढ़ती लोकप्रियता कारोबारियों के लिए नए अवसर लेकर आ रही है।
विज्ञापन


त्योहारों की यह चमक सिर्फ बाजारों को नहीं, बल्कि भारत के व्यापार और निर्यात को भी रोशन करती दिख रही है। देश में मिठाइयों, कपड़ों, सजावटी सामान और उपहारों की बिक्री तेज हो रही है, वहीं अमेरिका, यूरोप, खाड़ी देशों और भारतीय प्रवासी आबादी वाले बाजारों से भी भारतीय खाद्य उत्पादों, पारंपरिक परिधानों और हस्तशिल्प के ऑर्डर बढ़ रहे हैं। उद्योग जगत का मानना है कि यह त्योहारी मांग ऐसे समय आई है, जब वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं के बीच भारतीय निर्यातकों को नए अवसर मिल रहे हैं।
विज्ञापन


नवरात्र और दिवाली से पहले उपभोक्ता मांग 60 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचती दिख रही है। उद्योग संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल का कहना है कि इस बार ग्राहकों की आवाजाही पिछले साल की तुलना में बेहतर बनी हुई है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


कपड़ा उद्योग को बेहतर बिक्री की उम्मीद
कपड़ा और परिधान उद्योग इस बार सबसे अधिक उत्साहित दिखाई दे रहा है। क्लोदिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएमएआई) के सर्वे के अनुसार, 52% परिधान निर्माताओं को पिछले साल की तुलना में बेहतर बिक्री की उम्मीद है। भारत-ब्रिटेन एफटीए और अन्य व्यापार समझौतों का फायदा आने वाले वर्षों में और अधिक मिलेगा। वैश्विक कंपनियां चीन पर निर्भरता कम कर रही हैं, जिसका लाभ भारतीय निर्यातकों को मिल सकता है।

युद्ध के बीच निर्यात को बड़ा सहारा
अगस्त में भारत का माल निर्यात 26% से अधिक बढ़कर 43.8 अरब डॉलर पर पहुंच गया। विशेषज्ञों का मानना है कि त्योहारी सीजन के ऑर्डर, अमेरिका में मजबूत मांग और भारतीय उत्पादों की बढ़ती स्वीकार्यता ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर के मुताबिक, उम्मीद से बेहतर मानूसन, नियंत्रित महंगाई और ग्रामीण मांग में सुधार से त्योहारी खर्च को समर्थन मिल रहा है।

विदेशों में बढ़ी भारतीय स्वाद व परंपरा की मांग
  • भारतीय मूल के लोगों की बड़ी आबादी वाले देशों में बड़े उत्सवों की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके चलते रेडी-टू-ईट खाद्य पदार्थों, मिठाइयों, स्नैक्स और पारंपरिक परिधानों की मांग बढ़ रही है। आंकड़ों के अनुसार, यूरोप में भारतीय खाद्य उत्पादों के ऑर्डर करीब 20% तक बढ़े हैं, जबकि अमेरिका में टेक्सटाइल और तैयार कपड़ों के ऑर्डरों में 30-40% तक वृद्धि दर्ज की जा रही है।   भारतीय साड़ियां, कुर्ते, लहंगे, एथनिक वियर, दीये, पूजा सामग्री और हस्तशिल्प उत्पाद भी प्रवासी भारतीयों के बीच लोकप्रिय बने हुए हैं। 
  • अब मिठाइयों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। खाड़ी देश फ़ूड एक्सपोर्ट के लिए एक अहम मार्केट बनकर उभरा है। कुवैत, ओमान और बहरीन में खरीदार मिठाइयां, ड्राई फ्रूट्स, नमकीन, चावल, मसाले, घी, अचार की लगातार खरीद कर रहे हैं। कुवैत में पनीर, चटनी-सॉस, डिब्बाबंद खाना और ड्राई फ्रूट्स जैसे कई तरह के उत्पादों की मांग देखी जा रही है। ओमान में खरीदार चावल, मसाले, दालें और अचार मंगा रहे हैं, जबकि बहरीन में पारंपरिक त्योहारों वाले खाने और नमकीन की मांग तेज बनी हुई है।

किस चीज की मांग कितनी बढ़ी?
उत्पाद/सेक्टर बढ़ोतरी
टेक्सटाइल 30-40%
रेडी-टू-ईट फूड 20%
एथनिक वियर/कपड़ा 52%
मावा की मिठाइयां 145%
फूल और पूजा सामग्री 868 ऑर्डर प्रति मिनट
ई-कॉमर्स फेस्टिव सेल 20-25%
क्विक कॉमर्स 150%

छोटे शहरों में तेज हुआ कारोबार 
गोदरेज इंटरप्राइजेज ग्रुप के कमल नंदी ने कहा, बड़े और छोटे शहरों में बाजार की भावना बेहतर हुई है। उन्होंने कहा कि रिटेल चेन और ई-कॉमर्स की बढ़ती पहुंच के साथ प्रीमियम सेगमेंट अच्छा प्रदर्शन कर रहा है।


मिठाइयों और खाद्य उत्पादों का बाजार चढ़ा
गणेशोत्सव के दौरान दिल्ली-एनसीआर में मोदक की रिकॉर्ड मांग देखने को मिली और कई विक्रेताओं को प्रतिदिन हजारों ऑर्डर मिले। खाद्य कंपनियां भी प्रीमियम गिफ्ट पैक, चॉकलेट, ड्राई फ्रूट्स और रेडी-टू-ईट उत्पादों की बढ़ती मांग का फायदा उठाने की तैयारी में हैं। उद्योग का कहना है कि उपभोक्ता अब पारंपरिक मिठाइयों के साथ-साथ ब्रांडेड और प्रीमियम गिफ्टिंग उत्पादों की ओर भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार, पिछले साल के मुकाबले कुल घरेलू मांग में लगभग 6% की औसत बढ़ोतरी का अनुमान है। हालांकि, कुछ उत्पादों में 15% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed