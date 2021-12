{"_id":"61cd58215180c938706c6974","slug":"epfo-extends-last-date-for-the-e-nomination-facility-check-all-details-here","type":"story","status":"publish","title_hn":"EPFO E-Nomination: पीएफ खाताधारकों को बड़ी राहत, अब 31 दिसंबर के बाद भी कर सकेंगे ई-नॉमिनेशन","category":{"title":"Business Diary","title_hn":"बिज़नेस डायरी","slug":"business-diary"}}

EPFO E-Nomination: पीएफ खाताधारकों को बड़ी राहत, अब 31 दिसंबर के बाद भी कर सकेंगे ई-नॉमिनेशन

Updated Thu, 30 Dec 2021

सार EPFO extends last date for the E nomination: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने खाताधारकों को बड़ी राहत दी है। इसके तहत ई-नॉमिनेशन के जरिए नॉमिनी जोड़ने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। यानी अब खाताधारक 31 दिसंबर 2021 के बाद भी ई-नॉमिनेशन कर सकेंगे।

अगर आप पीएफ खाताधारक है तो ये खबर आपके लिए है। दरसअल, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने खाताधारकों को बड़ी राहत दी है। इसके तहत ई-नॉमिनेशन के जरिए नॉमिनी जोड़ने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। यानी अब खाताधारक 31 दिसंबर 2021 के बाद भी ई-नॉमिनेशन कर सकेंगे।



31 दिसंबर निर्धारित थी तारीख

गौरतलब है कि इससे पहले ईपीएफओ खाताधारकों के लिए ई-नॉमिनेशन के जरिए नॉमिनी जोड़ने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक थी। अब इस तारीख को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इस संबंध में जारी की गई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ईपीएफओ ने एक ट्वीट कर बताया है कि अब 31 दिसंबर के बाद भी पीएफ अंशधारक ई-नॉमिनेशन कर सकते है। हालांकि, अब किस तिथि तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी इस संबंध में कोई निर्धारित तिथि की जानकारी साझा नहीं की गई है।



पोर्टल में समस्या की शिकायत

रिपोर्ट में कहा गया है कि कई लोगों ने ईपीएफओ ऑनलाइन पोर्टल के डाउन होने जैसी तकनीकी समस्या की शिकायत भी की थी। बहरहाल, सेवानिवृत्ति निधि निकाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने खाताधारकों को राहत देने के साथ ही ई-नॉमिनेशन प्रक्रिया को जल्द से जल्न्द करने की सलाह जारी की है।