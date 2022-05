{"_id":"626e02bb2ef8d76a25007995","slug":"commercial-lpg-cylinder-price-1-may-2022-hiked-by-100-rupees-before-check-latest-rate-in-delhi-mumbai-patna","type":"story","status":"publish","title_hn":"महंगाई की एक और मार: एलपीजी सिलेंडर के दामों में 100 रुपये से अधिक का इजाफा, देखिए कहां कितनी हैं कीमतें","category":{"title":"Business Diary","title_hn":"बिज़नेस डायरी","slug":"business-diary"}}

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संजीव कुमार झा Updated Sun, 01 May 2022 09:17 AM IST