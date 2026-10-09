बिजनेस अपडेट्स: सीईए नागेश्वरन बोले- ताकत बनेगा एआई केंद्रित निवेश; यूएस में मुंबई की दो कंपनियों पर प्रतिबंध

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मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि शेयर बाजार में एआई पर केंद्रित निवेश अवसरों का अभाव एक साल में भारत की ताकत बन सकता है। जो विदेशी निवेशक आज बिकवाली कर रहे हैं वे देश की अन्य मजबूत आर्थिक बुनियाद पर दांव लगाने के लिए वापस आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया के संघर्ष ने विदेशी पूंजी प्रवाह और रुपये पर दबाव डाला है, लेकिन यदि वैश्विक एआई बूम में गिरावट आती है, तो भारत निवेशकों के लिए सुरक्षित विकल्प सिद्ध होगा। विज्ञापन



अमेरिका ने मुंबई की दो कंपनियों और 5 भारतीयों पर लगाया प्रतिबंध

अमेरिका ने ईरान से पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के कथित अवैध व्यापार में संलिप्तता के आरोप में मुंबई स्थित दो कंपनियों और उनसे जुड़े पांच भारतीय नागरिकों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने यह कार्रवाई की है। विदेश विभाग ने एसएसपीएल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और समुद्र मरीन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका का आरोप है कि इन फर्मों ने ईरानी पेट्रोलियम उत्पादों के आयात से तेहरान को लाखों डॉलर की वित्तीय मदद पहुंचाई। प्रतिबंधों के तहत एसएसपीएल सॉल्यूशंस से जुड़े ध्वनि और निसर्ग वोरा तथा समुद्र मरीन से संबंधित केतन कोचीकर, भूपेंद्र सिंह साहू और हरिश्याम हरिहरन चुंदकट्टिल के किसी भी प्रकार के लेनदेन पर रोक लगा दी गई है। हालांकि, समुद्र मरीन को अपना मौजूदा कारोबार समेटने के लिए 23 अक्तूबर तक की मोहलत दी गई है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने ईरानी तेल के अवैध नेटवर्क से जुड़े 17 अन्य जहाजों व संस्थाओं पर भी शिकंजा कसा है। विज्ञापन

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तीन कोऑपरेटिव बैंकों से जुड़ी 17 जगहों पर ईडी छापे

प्रवर्तन निदेशालय ने (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत केरल में तीन कोऑपरेटिव बैंकों से जुड़ी 17 जगहों पर छापा मारा। इस दौरान एजेंसी ने दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए। साथ ही दो करोड़ रुपये से अधिक की फिक्स्ड डिपॉजिट फ्रीज किए। यह कार्रवाई कोऑपरेटिव बैंक में धोखाधड़ी की जांच का हिस्सा है। इसमें अपराध से हुई करीब 550 करोड़ की कमाई शामिल है।

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अमेजन ने डिलीवरी कर्मचारियों को दी सितारों से सजी सरप्राइज

प्राइम वीडियो के आगामी रियलिटी शो द ट्रेटर्स तेलुगु के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर अमेजन ने अपने डिलीवरी कर्मचारियों को सितारों से सजी सरप्राइज दी। हैदराबाद में 6 अक्तूबर को ट्रेलर लॉन्च में लोकप्रिय तेलुगु अभिनेता तेजा सज्जा ने अमेजन के पांच डिलीवरी कर्मचारियों से मिलकर उन्हें आगामी शो को लेकर चल रहे उत्साह की झलक दिखाई। सज्जा इस शो के होस्ट हैं। यह मुलाकात डिलीवरी एसोसिएट्स के लिए एक विशेष सम्मान समारोह के रूप में आयोजित की गई थी। यह पल सोशल मीडिया पर तस्वीरों, वीडियो और पर्दे के पीछे की सामग्री के माध्यम से भी खूब वायरल हुआ। द ट्रेटर्स तेलुगु 15 अक्तूबर से प्राइम वीडियो पर जारी होगा। हिंदी संस्करण की सफलता के बाद अब इसे तेलुगु दर्शकों के लिए लाया जा रहा है। अभिनेता से मिलकर अमेजन के डिलीवरी बॉय कुंतल शिवा और दिनेश यादव ने अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अपने पसंदीदा अभिनेता से आमने-सामने मिलना और इस शो के जश्न का हिस्सा बनना उनके लिए कभी न भूलने वाला पल है।

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